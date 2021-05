Video viral: la emocionante reacción de un perro ciego al conocer el mar

La reacción de Stieve, el perro ciego que fue por primera vez a la playa.

Es protagonista de uno de los videos virales más emotivos de la semana. Este canino no vidente experimentó una sensación sin igual al ir a la playa por primera vez en su vida. Al principio, la dueña de este perro ciego no estaba segura de cómo se sentiría su mascota en su primera salida a la playa, pero, a juzgar por las imágenes no tenía de qué preocuparse.

La veterinaria Alexa Lee, de 25 años, de la Costa de Oro (Australia), tiene dos perros de compañía, Stevie, que es ciego, y su border collie Bobby. En febrero de 2021, Alexa pensó que había llegado el momento de llevar por fin a Stevie a la playa para ver cómo se las arreglaba.

Aunque Alexa no estaba segura de cómo le iría a Stevie con tantos estímulos externos, lo cierto es que pasó uno de los mejores días de su vida jugando en la arena y disfrutando del agua.

*Con información de EuropaPress.

La angustiante reacción de un perro cuando una mujer lo abandonó en el medio de la calle

Un video grabado por una cámara de seguridad grabó la desesperación de un perro que fue abandonado por una mujer y mostró la triste realidad de un montón de animales que son descuidados. Por suerte, recibió una ayuda inesperada.

En las imágenes capturadas el pasado viernes 7 de agosto en el parque Orchards Community Park de Vancouver, Washington. En el video se puede ver como la mujer llega con su auto hasta el lugar, baja al perro, le quita la correa y lo distrae antes de correr hacia el vehículo para escapar.

El hecho recibió un importante repudio en las redes sociales y el animal tuvo un final feliz. Una vecina dio aviso a una ONG que se acercó al sitio y lo rescató, según detalló el medio KGW8, afiliado a NBC News.

"No podía creer lo que estaba viendo. La vi sacar al perro, quitarle la correa y el collar y volver a subirse. Pensé que iba a dar un paseo por el parque, pero luego dejó al perro allí y se fue", contó KGW8 Alyssa Ott, la mujer que ayudo al can.