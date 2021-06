La obsesión de Cristina Pérez para atacar a Alberto Fernández: "Queda claro que viene de Cristina Kirchner"

Un papelón. Cristina Pérez brindó un testimonio para criticar a Alberto Fernández e intentó involucrar a la vicepresidenta de manera insólita.

Cristina Pérez volvió a protagonizar un papelón en un medio de comunicación. En esta oportunidad no lo hizo en la pantalla de Telefe, donde cada vez que tiene oportunidad aprovecha para cuestionar al Gobierno de Alberto Fernández. Luego de que el Presidente pidiera disculpas por el error que cometió en el discurso frente a su par de España, la periodista quiso involucrar a Cristina Kirchner, denotando -una vez más- que tiene una gran obsesión.

A través del programa "Confesiones de Noche", que es emitido por Radio Mitre, Pérez realizó un editorial sobre los dichos de Alberto Fernández: "Quiero decirles con un poco de irreverencia que esto no empezó acá. El primer frente de confrontación internacional que tuvo el presidente, como lo llamó en su momento Miguel Wiñazki, fue durante una conferencia junto a José ‘Pepe’ Mujica en la Universidad de Tres de Febrero. Ese día, Fernández, flamante presidente electo refutó duramente a Bugs Bunny, al que llamó ‘un gran estafador’, y reivindicó al Coyote frente al Correcaminos".

"Esto empezó así, señores. ¿Qué nos llama la atención ahora? Qué nostalgia de esa época donde los ofendidos eran los dibujos animados, ¿no? Tragicómico. Después comenzó la fase de ofender la Constitución, a periodistas, a opositores, a jueces", agregó Cristina Pérez, sin mencionar un solo tipo de argumentos.

Asimismo, la periodista ultraopositora hizo foco en la frase del Presidente que generó polémica: "Primero que borró de un plumazo a las comunidades originarias de nuestro país. Descalificó a mexicanos y brasileños en una mezcla de ignorancia, desatino o, como lo que piensan en este momento en los países hermanos, racismo. El presidente debió darse cuenta de que estaba diciendo una barbaridad porque el presidente es su palabra".

Sin embargo, el desenlace del editorial que realizó fue muy curioso: Cristina Pérez metió en el medio a Cristina Kirchner, quien nada tuvo que ver con el error que Alberto tuvo durante la conferencia que brindó con el presidente de España, Pedro Sánchez: "Es tal la volatilidad y la levedad de la palabra presidencial que, así como cambia de opinión, no calibra que el poder no le da licencia para decir cualquier cosa y tener razón. Cuando muestra que no registra el peso de lo que dice, como si no tuviera la obligación de la consistencia, nos hace preguntar lo que nos preguntamos desde que llegó al gobierno: ¿Quién es el presidente?".

"Si los argentinos venimos de los barcos, queda claro que Alberto viene de Cristina y nada más que eso”, añadió la también conductora de Telefe, quien ya tiene una clara obsesión con lo que hace o no la Vicepresidenta...

El pedido de disculpas de Alberto Fernández tras sus dichos

A raíz de las repercusiones de estos dichos, el jefe de Estado se expresó en sus redes sociales: "Se afirmó más de una vez que los argentinos descendemos de los barcos. En la primera mitad del siglo XX recibimos a más de 5 millones de inmigrantes que convivieron con nuestros pueblos originarios. Es un orgullo nuestra diversidad". En su cuenta de Twitter, sumó: "A nadie quise ofender, de todas formas, quien se haya sentido ofendido o invisibilizado, desde ya mis disculpas".

La frase no le pertenece a Paz, sino al cantante Litto Nebbia, de quien Alberto es fanático. Se trata de la canción "Llegamos de los barcos". "Los brasileros salen de la selva, los mexicanos vienen de los indios, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos", cantaba Nebbia. Octavio Paz utilizó en alguna ocasión una cita parecida, aunque en tono irónico hacia los argentinos: "Los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos de los incas y los argentinos de los barcos".