La muerte en Telefe que golpea a Cristina Pérez y Rodolfo Barili: "Hasta siempre"

Mal momento en vivo. Cristina Pérez y Rodolfo Barili manifestaron su profunda tristeza por la muerte de un compañero de Telefe.

En los estudios de Telefe se viven momentos de mucha angustia y tristeza. En las últimas horas, un integrante del canal de televisión murió debido al coronavirus. Tanto Cristina Pérez como Rodolfo Barili, conductores del noticiero de la noche, manifestaron su dolor y enviaron un emotivo mensaje de despedida en plena transmisión en vivo.

Barili fue el primero en dar a conocer la triste noticia. Antes de que finalizara el programa del último lunes 14 de junio, manifestó: "Se llamaba Federico Martínez, pero acá en el canal era simplemente Fede". Cristina Pérez también formó parte del homenaje e indicó: "Tenía 51 años, con más de 30 de trayectoria. Un musicalizador histórico de Telefe".

Mientras una foto de Federico se lucía en el programa, y con la voz quebrada, Barilli lamentó: "El Covid-19 se lo llevó. El maldito bicho se llevó a un buen tipo y a un gran compañero". Por su parte, y también conmovida por la situación, la conductora agregó: "A toda su familia, con todo el corazón, les mandamos un abrazo en este momento tan triste".

Incluso, Cristina Pérez reveló que varios integrantes del canal quedaron consternados con la noticia: "Hoy hemos vistos a muchos compañeros llorando en el pasillo. Eso habla del amor, del cariño. Despiden a alguien a quien también sentían como su familia y por eso nos acercamos a ustedes con nuestro amor. Muy especialmente a sus dos hijos".

