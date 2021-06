Cristina Pérez impulsó otra operación mediática contra el Gobierno: "La libertad está bajo asedio"

Cristina Pérez aprovechó el día del periodista para darle rienda suelta a su militancia macrista con un editorial antipopular en nombre de la libertad.

La conductora de Telefe Noticias, Cristina Pérez, sigue mostrando su lado más macrista. En un nuevo editorial para su programa de Radio Mitre y lanzó polémicas definiciones sobre el gobierno de Alberto Fernández y un supuesto peligro de la libertad en el día del periodista, al mejor estilo del espacio político que defiende a capa y espada.

La periodista profundiza cada vez más su perfil antipopular en Confesiones en la Noche, que se emite por Mitre, con polémicos editoriales que apuntan todas las semanas contra el presidente de la Nación. "Lo que me pasa hoy es que al elevar la voz siento que hay un montón de personas que también tienen esa inquietud, que no soy la única ni estoy sola", reflexionó Pérez en el día del periodista al tiempo que propuso: "Muchos otros también cuando escuchan que alguien da un primer paso, se animan a elevar su propia voz. Y esa sensación de que tal vez somos muchos levantando nuestra voz, dejando el temor atrás, es lo más glorioso que uno puede sentir".

En este sentido, presentó a la protagonista de su editorial: la libertad, tan enaltecida por las banderas de la derecha. "Vivimos una época muy paradójica porque es un momento en el que sentimos que la libertad está bajo asedio pero también despertando en miles de conciencias dispuestas a no dejarse avasallar", insistió.

"Luego de la caída del Muro de Berlín, hubo un tiempo en que creímos que la libertad era algo que ya estaba garantizado y que no había que hacer más nada. Y creo que hoy estamos redescubriendo que por la libertad se lucha todos los días. Y eso es una buena noticia", denunció y volvió a proponer: "Una de las grandes trampas a la libertad es hacerle creer a la gente que ya no hay nada que pueda hacer para cambiar la realidad. Porque el resignado nunca es libre, ya se perdió a sí mismo".

Y, hecha la introducción, cargó contra Alberto Fernández. "Fernández dijo que la Argentina es un país pobre. Lo dijo como una sentencia, como algo que no está dispuesto a modificar, como algo que no lo escandaliza. En definitiva, lo dijo como un destino", aseguró. "Y ese es el escándalo porque el incremento de la pobreza ocurrió ante sus narices y no está haciendo lo más mínimo para buscar que Argentina salga de pie con sus fuerzas productivas, con sus talentos y con sus méritos", agregó.

Para coronar su postura, se valió de las hipótesis del macrismo sobre cualquier cosa que acontezca en el país, en este caso, las elecciones legislativas enmarcadas en el peor momento del coronavirus en la Argentina. "Es más, ahora nos queda estar alertas a ver si no suspenden las PASO con cualquier excusa y si en el menor descuido, no vuelven a intentar asestarle una herida mortal a la división de poderes", especuló.

Por último, la periodista ultramacrista se valió de otra de las cartas más desgastadas de los medios alineados con Juntos por el Cambio: la supuesta interna entre Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner. "No están haciendo nada por el futuro de la gente. La verdad es que solo los mueve el futuro de su poder y el futuro de Cristina Kirchner, que es una cosa muy distinta. Yo soy periodista para no callarme. Porque si yo me callo, a ustedes no les sirvo en absoluto", concluyó pasando completamente por alto que sus operaciones tampoco le son de utilidad a la ciudadanía.