Cristina Kirchner reveló cuál es su rutina para que sus neuronas no envejezcan: “Comer sano, hacer ejercicio y estudiar inglés y chino”

La expresidenta Cristina Kirchner compartió la rutina que lleva a sus 73 años para evitar que sus neuronas "envejezcan". La exmandataria se encuentra detenida en su departamento de San José 1111, pero mientras cumple la condena a prisión domiciliaria no deja de leer, informarse, estudiar y hacer ejercicio, por recomendación del presidente brasileño Luiz Inácio Lula Da Silva.

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En una entrevista para The Washington Post, Cristina reveló que aprovecha al máximo los 200 metros cuadrados de su departamento: come sano, hace ejercicio entre cuatro y cinco veces por semana en la cinta de correr, con una plataforma de steps y hasta hace pesas. "Estudio inglés y chino para evitar que mis neuronas envejezcan", aseguró CFK.

Cristina Kirchner

La expresidenta consideró que las clases de chino le dieron una nueva mirada para reflexionar sobre la política. “En Occidente, la política ha estado marcada durante mucho tiempo por la expectativa de que un bando debe derrotar al otro. En la filosofía china, en cambio, las fuerzas opuestas del yin y el yang coexisten, en lugar de intentar eliminarse mutuamente”, explicó sobre la nueva perspectiva.

Además, Cristina contó que pasa las tardes leyendo y sigue la actualidad de la política mundial por televisión. "Lo más difícil, según cuenta, es no poder compartir sus pensamientos con amigos y aliados", sostuvo Marina Días en su nota. La líder del PJ puede recibir visitas durante 4 horas a la semana, repartidas en dos días, con un máximo de tres personas por cada una. Según contó, puede usar su celular para comunicarse, pero teme ser monitoreada.

El consejo de Lula da Silva que Cristina Kirchner decidió seguir

El relecto presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien pasó 580 días en prisión antes de que sus condenas fueran anuladas, le dio un gran consejo el año pasado cuando la visitó: "Me dijo: 'Hacé ejercicio y no te deprimas', pero no tengo derecho a deprimirme ni a atormentarme ante el sufrimiento ajeno", apuntó Cristina.

Y manifestó: "Sé por qué estoy aquí: por lo que represento, por el gobierno que construimos y por mi negativa a someterme a los poderes establecidos".