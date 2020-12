Mamaderas para adultos: el nuevo emprendimiento de Cristian Castro

Cristian Castro se metió de lleno en el mundo emprendedor para comenzar con su nuevo negocio de venta de mamaderas para adultos. El cantante dio la noticia luego de la polémica que se generó por una foto que publicó en sus redes sociales, en la que se lo ve tomando de un biberón mientras juega a la PlayStation.

Lo cierto es que a Castro le gusta "sentir cosas que sentía cuando era niño" y no le da miedo admitirlo. Al darse cuenta de esto, el cantante mexicano imaginó que no es a la única persona que le sucede, por lo que decidió hacer un nuevo emprendimiento de mamaderas para adultos. "Estoy queriendo hacer una marca de mema (sic) para adultos. Te juro que es buena idea. Me la dio una amiga esa idea y está bastante buena. Prepárense para las memas de adultos", admitió a Radio Mitre.

No es la primera vez que Castro admite que le gusta hacer cosas que hacía cuando era chico y que no por ser adulto se va a reprimir de hacerlas. "La gente siempre se me burla pero no hay problema. Sigo siendo chico y no me gusta crecer. No me gustó mucho la onda de crecer, yo me quedé en el secundario. Me siento contento así. No quiero madurar tanto. Me aburre un poco lo de adulto“, reconoció.

Luego, continuó con nostalgia: “Me acuerdo lo del Nintendo, la Play Station, del Atari, y no quiero dejarlo porque estoy rasguñando los 35 años".

Durante la entrevista, Castro se refirió a las críticas que recibió en los últimos por la foto en la que se lo ve tomando leche desde una mamadera: "Mi mamá me la regaló y estoy muy contento, también la mema. Lo de la mema me encanta porque les hace mucho problema a mucha gente pero la verdad es que es comodísimo cuando estás en una cama o en un sillón".

El cantante se defendió y explicó por qué utiliza biberón a sus 45 años, "En lugar de tener un vaso que se te va a caer lo que estás tomando, con la mema no tiene nada que ver con que seas un bebé". Frustrado por las críticas, Castro se mostró muy seguro de su postura y agregó: "Se me hace como ridículo que la gente automatiza tanto la mema con un bebé. Obviamente es para los bebés pero se automatiza tanto que es un color de nena y que la mema es para bebés. Está bien, pero yo también quiero tomar mema aunque esté adulto. No hay problema, está bueno".