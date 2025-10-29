Joyas robadas del Louvre siguen sin ser recuperadas, según fiscal de París

Rueda de prensa de la fiscal de París en el caso del atraco al Louvre

29 oct (Reuters) -Las joyas robadas del museo del Louvre en un audaz atraco aún no han sido encontradas, dijo el miércoles el fiscal de París, que agregó que dos sospechosos arrestados el fin de semana habían reconocido parcialmente su participación en el robo.

Cuatro ladrones encapuchados hurtaron las joyas tras irrumpir en el Louvre la mañana del 19 de octubre, dejando al descubierto fallos de seguridad en el museo más visitado del mundo.

Los dos hombres detenidos, ambos de unos treinta años y con antecedentes penales, fueron arrestados el sábado. Uno de ellos intentaba embarcar en un vuelo con destino a Argelia.

No había pruebas que sugirieran en este momento que el robo fuera un trabajo interno, dijo la fiscal de París, Laure Beccuau, en una conferencia de prensa.

"Quiero mantener la esperanza de que [las joyas] serán encontradas y puedan ser devueltas al Louvre, y en general al país", dijo Beccuau.

El 19 de octubre, los ladrones robaron ocho valiosas piezas de la colección del Louvre, valoradas en unos 102 millones de dólares usando una grúa para romper una ventana del piso superior del museo en horario de apertura y luego escaparon en moto.

Las cámaras del museo no detectaron a los intrusos a tiempo para impedir el robo, que duró entre seis y siete minutos y fue perpetrado por cuatro personas que no iban armadas, pero que amenazaron a los guardias con amoladoras angulares.

Las deficiencias de seguridad del Louvre obligaron al museo a trasladar algunas de sus joyas más preciadas al Banco de Francia bajo escolta policial secreta, según la radio francesa RTL.

Con información de Reuters