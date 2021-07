Duro relato de Julián Weich tras su alta: “Es como que te morís”

El presentador regresó a su casa después de dos semanas de internación y habló sobre cómo vivió este período de su vida.

El actor y conductor de televisión Julián Weich recibió el alta médica tras dos semanas de internación por las afecciones que el coronavirus generó en su organismo. En una reciente aparición radial, el presentador de Vivo Para Vos se expresó sobre cómo ha transitado la enfermedad y les llevó tranquilidad a todos sus fanáticos, al revelar que se encuentra muy esperanzado sobre su salud.

“Estoy muy bien. ¡Estoy vivo! Estoy contento, es como que te morís y nadie te avisa, no te duele nada, pero te estás muriendo, es re loco lo que te pasa”, explicó ante sus compañeros de radio La Uno y siguió: “No tuve miedo, ni lloré, nunca me quebré, siempre estuve entero. Pero de repente estás hablando así y decís: puta, qué bueno poder contarlo y qué terrible la gente que no lo pudo contar”. Así, Weich reveló cuán fuerte estuvo anímicamente durante el difícil proceso que atravesó y ahora está predispuesto para su recuperación.

En el ciclo Los Ángeles de la Mañana, Mario Fitz Maurice, médico del actor, se explayó desde un móvil sobre cómo avanzó la salud del conductor en los últimos días y cuáles son los pasos a seguir desde ahora. “Tuvimos que internarlo en terapia intensiva por una neumonía bilateral típica del coronavirus, con insuficiencia respiratoria moderada-severa y mucha aplicación de oxígeno mediante cánulas de alto flujo”, relató el doctor y concluyó: “Ha sido un buen paciente. Siempre estuvo muy optimista, confiando en el tratamiento médico. Ha salido de la terapia intensiva y pasado a intermedia. En una hora ya le estoy firmando el alta para que se vaya a la casa y ya pueda recuperarse en su domicilio con su familia e iniciar la recuperación”.

No es antivacunas

En la misma entrevista, Mario Fitz Maurice se refirió a las versiones sobre la supuesta postura antivacunas de Julián Weich y aseguró que solo se trató de una fake news. “Más que una versión es desinformación. Yo todos los viernes, desde hace mucho tiempo, tengo una columna en su programa de radio y es absolutamente pro vacunas. De hecho, siempre decimos juntos que la gente se tiene que vacunar”, aclaró el médico y limpió la imagen del conductor de televisión. “También estaba inscripto para vacunarse y tenía turno para tres días después del día que fue internado. Pero él jamás fue antivacunas, me ha ayudado mucho a concientizar sobre la importancia de la vacunación”, concluyó.