Un diputado paraguayo, desnudo en una sesión: "Se me volcó el tereré"

El diputado oficialista del partido Colorado de Paraguay Roberto González apareció en cámara desnudo en plena sesión del Congreso del país vecino. Ante las imágenes que se viralizaron en las redes sociales explicó que se le derramó el tereré.

“Fue un error. Realmente siento bastante incomodar de esta manera, pido disculpas por este desliz”, dijo en diálogo con el canal paraguayo C9N. El legislador explicó que creyó que tenía la cámara apagada y por eso se sentó frente a la cámara.

"Se me derramó el tereré en la ropa", fue la explicación que dio el diputado ante la consulta de por qué había aparecido desnudo ante las cámaras. Las imágenes se viralizaron en las redes sociales a los pocos minutos del hecho y González adelantó que pedirá disculpas en la próxima sesión.

Laspína se cambió en plena sesión de la Cámara de Diputados

El diputado de Cambiemos Luciano Laspina se cambió de ropa en plena sesión en la Cámara de Diputados cuando el ministro de Economía, Martín Guzman, presentaba el presupuesto junto a Sergio Massa.

El legislador del PRO terminó siendo uno de los temas más hablado en redes sociales ya que se olvidó de apagar la cámara mientras se cambiaba la remera. La imagen del representante de Juntos por el Cambio con el torso desnudo en plena reunión se viralizó y hasta se hizo eco en el medio de la sesión.

"Tengo en la lista al diputado Laspina, que no sé si terminó de prepararse. Acá nos llegaron algunos mensajes de que en las redes estaba circulando que se olvidó el Zoom abierto. Si se terminó de... No lo veo, no sé si está listo. Si está, tiene la palabra", dijo divertido e irónico Carlos Heller, presidente de la Comisión de Presupuesto.

"Me cambié la camisa por respeto al ministro y a la audiencia pero no advertí que tenía la cámara prendida. Gracias por avisar, Jorge. Por suerte sólo se ve un brazo!", escribió Laspina para responderle a Jorge Rial que difundió el momento en que se cambiaba.