La chicana de Mercedes Morán contra Miguel Ángel Pichetto y Patricia Bullrich por la pandemia

La actriz Mercedes Morán cuestionó al ex senador Miguel Ángel Pichetto y a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich al decir que no se imaginaría cómo terminaría la Argentina si fuese gobernada por ellos en medio de la pandemia del coronavirus.

"Agradezco al universo que tengamos a Alberto Fernández como presidente, porque pegó raspando. ¿vos te imaginas a Pichetto y Bullrich tomando este tipo de decisiones? No quiero ni pensarlo", afirmó Morán en una entrevista en Futurock.

Acerca de la situación que atraviesan por la cuarentena, Morán opinó: "La situación de falta de nuestro trabajo en el medio viene mal desde hace tiempo. Todos sabemos que la administración del gobierno anterior no consideraba la cultura como una inversión redituable y veníamos sufriendo mucho castigo". Además recordó que las facturas de luz llevaron a la suba de costos que obligó al cierre de teatros.

La actriz explicó que los cines y los teatros serán los últimos en volver a abrir. "Pedimos que la televisión abierta transmita obras ya realizadas para que los actores podamos recibir un ingreso. Las plataformas no pagan derecho de imagen", sostuvo.

"Lo de Brasil me asusta ya", sostuvo.

Con respecto a dar su opinión sobre la política y los efectos que puede causar en su carrera, la actriz recordó que vivió su adolescencia en la dictadura y que esa experiencia le sirvió para saber que "la libertad se celebra con cualquier costo".