La brasileña lloró durante su pedido de perdón tras el escándalo mediático.

Esta semana, "Xuxa" fue protagonista desde su Brasil natal por el polémico mensaje sobre los presos y el coronavirus, aunque en las últimas horas lo fue más todavía después de haber publicado un video en su propia cuenta oficial de Instagram, en el que aseguró: "Yo maté a mi madre de Covid-19, ella se contagió".

La artista, llamada en realidad María Da Graca Meneghel, detalló que fue "a una playa, a una fiesta con unas amigas" y luego se dirigió a la casa de su mamá, a la que "abrazó y besó", por lo que "le pegó el bicho" y así falleció. "Estamos en un momento de pandemia. Los hospitales están agotados. No hay más médicos, ya no hay forma de abrir más camas, el dinero no es una solución", agregó para sus 2,6 millones de seguidores en la mencionada red social.

Brasil, que ya está segundo en cantidad de contagiados de coronavirus, suma 12.534.688 pacientes infectados y 312.206 fallecidos en total desde el inicio de la pandemia.

El pedido de disculpas de Xuxa

Sin embargo, más tarde aclaró que era todo mentira y que solamente se trataba de un mensaje para concientizar porque "a ella no le pasó, pero a mucha gente sí" y reforzó el pedido de los cuidados extremos y del cumplimiento estricto de los protocolos sanitarios. "Nuestra única salida al colapso actual es convencer, educar y concientizar a la población para que se tome este momento en serio. Combate la banalización, el negacionismo y el abandono", completó

Argentina, la segunda casa de Xuxa

En reiteradas oportunidades, la cantante, presentadora de televisión, actriz y modelo brasileña de 58 años expresó que vive a este territorio como a un país hermano, que la hacen sentir "una argentina más" y que siempre que puede vuelve para reencontrarse con el amor y el cariño que le brindan sus fanáticos.

La artista protagonizó varios éxitos en el cine, en la TV y en la música especialmente infantil, ya que son muy recordadas sus canciones Todo el mundo está feliz, Abecedario, Parabéns, Cinco patinhos, Ilarie, A Linda rosa juvenil, Tumbalacatumba, Vamos brincar y Vem que eu vou te ensinar, entre otras.