El inicio del 2021 tuvo una noticia muy fuerte. Guillermo Coppola, fiel amigo de Diego Armando Maradona, tiene coronavirus. El ex repesentante reveló que dio positivo luego de haberse realizado un testeo y contó que se encuentra aislado en su casa, lejos de sus familiares: su pareja Corina, su hija Elisabetta y su suegra.

En diálogo con Nosotros a la Mañana, Coppola dio detalles del drama que le está tocando vivir: "La estoy peleando, como siempre". Asimismo, remarcó que se encuentra en su casa, lejos del contacto con seres queridos para transitar la enfermedad: "Me estoy cuidando, estoy aislado por respeto a los demás y para cuidar a mi familia. Por ahora bien, yo estoy aislado. Mis familiares no tienen síntomas, nada. Si tienen síntomas, se tienen que hacer el hisopado el jueves, por ahí".

"Inmediatamente me fui a hacer un análisis en Perón al 800. Me atendieron de primera. A las 6.15, el síntoma yo lo tuve a las 5 de la tarde. Y a la 11 de la noche me dieron el resultado. Por ahora estoy bien. Tuve un poco de temperatura ayer por la tarde y un poco de tos seca. Sentí que no era el mismo de todos los días", agregó el ex manager de Maradona.

Pese a que no presenta síntomas severos, Coppola admitió que está un poco preocupado por la situación y que cuando recibió la noticia le significó un golpe duro: "Me angustié, un poquito de llanto pensando en los que podrían haber estado alrededor de uno. Familia, amigos, mi nieta, que pasamos el 31".

Coppola y un duro relato sobre el momento en el que llevó el cajón de Maradona durante el entierro:

Luego de que se produjo el entierro de Diego Maradona, y en diálogo con el programa Agarrate Catalina, Guillermo Coppola reveló el mensaje que le dejó a su querido amigo: "Hasta el último momento, el momento en el que lo enterrábamos. Así lo sentí. Durante el trayecto, te juro, iba metiéndole insulto tras insulto. Le decía: 'Me fallaste'. Sentía que me había fallado, porque en las charlas de amigos, sobre todo en Cuba, donde estuvimos cuatro años bastante solos".

"Yo le decía: 'El día que me lleves, acordate de pedir que sea alegre, que no me lloren, si nosotros celebramos la vida siempre, vivimos a lo grande, nos divertimos, vivimos buenas y malas, altas y bajas. No me abandones, llevame hasta el final'. Y él me decía: 'Quedate tranquilo, viejo'. Y lo llevé yo. ¡Lo llevé yo! Me tocó a mí y lo viví. Agradezco a la familia toda, por más que hayan diferencias. Viví tratando de hacerle el bien. Repito: tuvimos buenas y tuvimos malas...", agregó Coppola.