El actor Ricardo Darín se metió en la polémica por el viaje de Susana Giménez a Uruguay en medio de la cuarentena obligatoria para combatir el coronavirus y aseguró que "se va al pasto".

“El silencio es salud. ¿Qué puedo decir sobre Susana? La adoro y la adoraré hasta el fin de mis días”, apuntó Darín ante la consulta de 'Coco' Sily en Pop Radio.

Sin embargo, luego se explayó un poco más e hizo una crítica a su ex pareja. “Es cierto que se va al pasto, forma parte de su ADN porque no tiene filtro. Yo a veces le aviso, pero la verdad que a esta altura de mi vida ya estoy dispuesto a respetar lo que piensen los demás aunque yo no esté de acuerdo”, aseguró.

En esa línea, explicó: “Porque si no es un chamuyo y el afecto tiene que estar por encima de todo. El afecto está por cómo fue esa persona con vos en la vida, cómo se manejó, si fue de frente o no, si fue transparente o no.

"Eso es lo que marca el afecto hacia una persona, después todos cambiamos de opinión, el mundo está en movimiento permanente. Te puede pasar que hoy estás de acuerdo y otro día no", concluyó.

Susana causó mucha polémica cuando días atrás dejó la Argentina rumbo a Montevideo junto con su hermano Patricio en un vuelo privado. La diva contaba con todos los permisos, pero eso no dejó de provocar indignación. En medio de su estadía en Punta del Este debió ser internada por una caída.