“No me lo esperaba”: el mal momento de Nazarena Vélez por el Covid

La actriz reveló a través de sus redes sociales una situación de salud que debe atender en los próximos días.

Nazarena Vélez se topó con una de las noticias más temidas por todos en este contexto pandémico: dio positivo de coronavirus. A través de una de sus publicaciones de Instagram, la productora teatral reveló que trata de tomarse este momento con la mayor calma posible y que no tiene síntomas graves, solo los de una gripe fuerte.

"Intento ser siempre tan positivo pero, bueh, podía pasar. Venía zafando pero finalmente un día me tocó. Estoy bien: sólo dolor de cabeza y un poco de cuerpo. En casa se hisoparon todos y gracias a Dios solo yo lo tengo. Aisladísima, sola en mi habitación. Esto también pasará, muy pronto", expresó la actriz de Los Grimaldi en el pie de foto de su publicación y así dejó en claro que atraviesa el proceso de aislamiento, dentro de todo, de la mejor manera que puede.

Por otro lado, en la sección de historias, Vélez se explayó sobre el tema y les sacó algunas dudas a sus seguidores. “¿Cómo andan? Está todo bastante oscurito porque me duele la cabeza. Mi familia me está cuidando un montón, aunque estoy aislada, obvio. No se acercan y toman todas las precauciones, como tiene que ser”, lanzó la modelo desde su cama y continuó: “Para los que me preguntan si estaba vacunada: tengo una sola dosis, que me la di hace aproximadamente un mes y medio”.

“No se me fueron el gusto ni el olfato, al menos hasta hoy. Tampoco tengo tan claro cuándo empezó esto, porque como yo sufro de migrañas y lo único que tuve raro en el último tiempo es dolor de cabeza. Así que no me di cuenta ni cuándo empezó ni cómo ni nada. Pero estoy bien, gracias por la buena onda”, comentó Nazarena.

A modo de remate, la celebridad agregó que el aislamiento le generó más ansiedad de la que usualmente tiene y, al no tener síntomas fuertes, no deja de comer. “Como no se me fue ni el gusto ni el olfato, estoy morfando a lo loco, porque tengo una ansiedad.. Imagínense que yo siempre tengo ansiedad, ahora que estoy todo el tiempo en la cama, peor”, explicó.

Cerró con un consejo

“Tengo que ver también cuándo empezó todo esto. Qué loco, eh, la verdad que no me lo esperaba. Y ustedes saben perfectamente que yo me cuido un montón, pero puede pasar. Cuidate mucho, no nos relajemos nunca”, lanzó para cerrar su comunicado la madre de Barbie Vélez.