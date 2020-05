Susana Giménez, desde Uruguay, atacó la cuarentena y lanzó fake news

La conductora cercana al macrismo, Susana Giménez, ratificó que viajó a Uruguay y cuestionó la cuarentena que renovó el Gobierno con una insólita frase. "Los presos están en las calles y ¿nosotros vamos a estar presos?", lanzó en declaraciones a TN.

La conductora, que cayó en la operación de TN con respecto a los presos que están bajo prisión domiciliaria, alargó esta teoría y dio disparatadas explicaciones por las que rompió el aislamiento social. "Estamos todos locos. La gente se asusta, está harta. La primera cuarentena me pareció perfecto, pero ya vamos sesentena (sic)".

Incluso, en declaraciones a Nicolás Wiñazki, Susana Giménez explicó que "tuvo que llenar más papeles que como si te tuvieras que ir a Rusia en medio del comunismo". Por otro lado, ante la flagrante falta, agregó: "Me parece que después de estar encerrada 65 días sola en mi casa tenía derecho a venir acá".

Además, dijo que "había doctoras que decían que si te inyectás vitamnias endovenosas te podés curár". Por otro lado, dijo: "Hoy esuché que si mezclas dos antibióticos van muy bien". Todo esto ante la pasividad de los conductores que no le dijeron nada.

Bajo el mismo sentido, la conductora se indignó porque tenía que estar 14 días encerrada en Uruguay, al lugar donde ella misma quiso ir. "Diez semanas! No me digan que después no puedo volver a mi casa", lanzó con un grito.