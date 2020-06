La delirante teoría de un anticuarentena contra el Papa, Cristina y Alberto en TN

Un anticuarentena que marchó al Obelisco lanzó una delirante teoría contra el presidente, Alberto Fernández, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, el papa Francisco y hasta el multimillonario Bill Gates.

"Esto es aprovechado para seguir robando y matando gente, esto es avalado por CFK y Alberto Fernández, que roban y asesinan, que son lo peor", afirmó el manifestante ante TN que dejó expresarse sin interrumpirlo, ni cuestionar sus afirmaciones.

"Esto responde al Papa Francisco otro hijo de puta que quiere matarlos a todos", dijo que hombre que tenía un cartel de cartón en el pecho y dijo que su fuente es internet.

Además de los manifestantes anticuarentena, participaron de la protesta dueños y trabajadores de gimnasios de la provincia y la ciudad de Buenos Aires, quienes reclaman a las autoridades que observen los protocolos de funcionamiento que proponen para volver a abrir.

"No vemos ánimo de interpretar lo que estamos diciendo. No somos anti gobierno, ni anti cuarentena. Nosotros solamente queremos trabajar. No somos gente violenta y decimos que nuestra actividad se puede reanudar con los protocolos correspondientes", señaló en declaraciones televisivas uno de los manifestantes.