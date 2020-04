Jorge Lanata reveló su rutina de ejercicios en medio de la cuarentena obligatoria

Desde su operación de riñón en 2015, la salud del periodista macrista Jorge Lanata se volvió un tema presente en la agenda de los medios. Ahora, se animó a hablar de su salud y sorprendió al revelar su rutina de ejercicios diarios para mantener una vida saludable. "Hago abdominales, hago bicicleta y, también, me obligan a caminar", expresó en su ciclo por Radio Mitre.

El conductor de Periodismo para Todos se refirió a como maneja su estado de salud, en el pase radial que tiene con Marcelo Longobardi. "Yo hago una hora por día de gimnasia o sea que está todo bien. En esa parte estoy cumplido", confesó, mientras ambos charlaban sobre formas de mantenerse en forma en medio de la cuarentena obligatoria.

"Hago abdominales, hago bicicleta, me hacen parar y cerrar los ojos para ver el equilibrio, y me obligan a caminar también, está bueno. Me obliga Rocío, me obliga Mili y me obliga Mariano. Tengo tres personal trainer y viene un día cada uno", agregó el periodista macrista, en diálogo con la conductora María Isabel Sánchez.

Parece que luego de desafiar a su salud durante toda su vida, Jorge Lanata encontró cierto equilibrio para no someterse a más cirugías. "Está bueno porque avancé mucho y no lo quiero dejar; si lo dejo voy a volver para atrás. Lo mismo con el tema del peso", finalizó Lanata, dando por terminada la conversación acerca de su salud.