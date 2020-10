El comediante Fredy Villarreal continúa internado en terapia intensiva luego de sufrir una recaída en el proceso de recuperación del coronavirus. Qué dice el último parte médico.

Villarreal lleva seis días internado luego de contraer COVID-19 y recibe oxígeno debido a los problemas respiratorios ocasionados por el virus. Según informó el portal Primicias Ya, al humorista se le bajó la cantidad que le suministran debido a una leve mejoría. Los médicos esperan que sus pulmones se deshinchen para que recupere parte de su capacidad respiratoria y pueda recibir el alta.

Fredy fue diagnosticado con coronavirus hace 10 días, cuando se realizó un hisopado, y su cuadro se complicó hace casi una semana, por lo que fue internado. Días atrás, Villarreal había hecho declaraciones públicas donde aseguró: "Estoy bien, lo supe la semana pasada, ahora estoy esperando el alta. Estoy en casa tranquilo". "Tuve muy pocos síntomas, pero los suficientes para que tome la precaución de hisoparme para saber por donde tratarlo. Ahora estoy bien", apuntó también antes de que su cuadro se complicara.

Debido al contagio, el actor tuvo que cancelar su participación en el Cantando 2020, donde se iba a participar con Alex Caniggia y su partenaire (que también fueron hisopados). Juntos iban a cantar La cosa más bella, de Eros Ramazotti.

La otra grave internación de Fredy Villarreal

Villarreal también habló del mes que pasó internado en terapia intensiva por otra afección. “Hablé con Dios y le dije que si era tan amable no era el momento para irme, era una charla con una entidad celestial, le dije que me parecía que no me podía ir y me concedió seguir en la vida", confesó.

En esa línea, contó la particular experiencia que vivió: "Toda mi vida fui buena persona pero ahora, con mayor necesidad de enfocar en las cosas buenas. También me encontré con el Diablo, que estaba personificado en una enfermera".

Según él, la enfermera "era muy mala". "Me hacía todo mal muy a propósito. No era físicamente palpable. Estuve con el bien y con el mal. Cuando me fui, me miraba con bronca, como diciendo ‘zafaste’”, completó.

La participación Fredy Villarreal en el especial de humor de Showmatch

Debido a la pandemia de coronavirus este año Marcelo Tinelli no realizó Showmatch, pero viene desde hace un tiempo preparando un especial de humor con los clásicos integrantes del ciclo. Uno de ellos será Fredy, que aportará sus desopilantes imitaciones.

Según había contado, Villarreal estaba trabajando en sus papeles de Mauricio Macri y Alberto Fernández. “Calculo que hago cualquiera de los dos .Lo que me digan lo haré”, contó en una entrevista con Catalina Dlugi en La once diez.

Allí también admitió: "Tengo que ser un poco demagogo de lo que la gente quiere escuchar y ver. A De la Rúa me gustaba mucho hacerlo, pero ahora trato de no hacerlo, para respetar su luto". "De la Rúa era un personaje que me gustaba mucho hacer porque no tenía libreto. Con Marcelo Tinelli estoy acostumbrado a salir prácticamente sin libreto”, señaló el humorista.