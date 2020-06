Cristina Pérez hizo una insólita defensa de los runners y apuntó contra los bonaerenses

La conductora de Telefe Noticias, Cristina Pérez, defendió la flexibilización de la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires, que permite salir a ejercitarse después de las 20 y apuntó contra los bonaerenses.

En una charla con el viceministro de Salud Bonaerense, Nicólas Kreplak, la periodista ultramacrista cuestionó al gobierno provincial y respaldó de forma insólita la acumulación de runners que se dio en los parques porteños.

"Y si no hay traslado en el transporte público, por qué afecta una actividad que se haga en la Ciudad, si la gente no se traslada a la provincia en el sentido que ustedes pidan estrategia exacta?, porque el que sale a correr en la Ciudad si no se traslada a la provincia, no implicaría un problema para la provincia", sostuvo Pérez.

La medida que permite hacer ejercicio al aire libre entre las 20 y las 8 en la Ciudad de Buenos Aires entró en vigencia el pasado lunes, con un aluvión de personas que invadieron los espacios públicos y generaron temor sobre un recrudecimiento de los contagios. La gran convocatoria obligó a cortar calles para permitir las distancias de prevención.