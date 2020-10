Diego Latorre dio positivo de coronavirus a casi dos semanas del diagnóstico positivo de su hija Lola Latorre. El ex jugador y comentarista de fútbol, de 51 años, se encuentra aislado en su casa, donde reside junto a su familia.

Después de que se conociera la noticia, Yanina Latorre, que también se encuentra aislada en su casa, relató que la salud de su hija está mejor, que su hijo Dieguito no presentó síntomas, y que ella incluso también se siente bien. Sin embargo, a través de su cuenta de Instagram, Yanina relató que Diego Latorre no la está pasando muy bien con su cuadro de salud tras confirmarse que tiene coronavirus.

"Se hace largo, no termina. Diego no se siente bien todavía. Recién hablamos con el doctor y dice que es normal la cefalea, el dolor de músculos. Ese estado de incomodidad, mientras no tenga fiebre", contó Yanina desde su casa, donde se encuentra también aislada por prevención, aunque todavía no presentó síntomas. Además, contó que si bien Diego Latorre tiene síntomas de los más leves, no se siente bien. "Estamos todos separados en habitaciones distintas. Ahora lo puse al aire libre y me hace acordar a cuando cuidaba a los chicos. Le di un pañito con eucaliptus para que le abra para respirar. Empecé con los remedios caseros", relató sobre los cuidados que están tomando.

"El médico nos recomendó que salga al aire libre. Igual, hoy lo veo peor que ayer, no lo veo mejor. Vamos a ver si en un rato está mejor. Se me está haciendo largo. Es hasta la semana que viene. Espero no caer yo y Dieguito", finalizó cansada del encierro y la situación familiar que están viviendo.

El ataque de furia de Yanina Latorre por el escándalo de Martín Cirio

Luego de que Martín Cirio fuera denunciado por apología a la pedofilia a raíz de una gran cantidad de comentarios publicados en las redes sociales, muchos esperaban la palabra de Yanina Latorre, con quien el influencer tiene una amistad y compartió este año el show por streaming #Hashtag en vivo.

"¿Que ley hay que dice que yo tengo que tuitear o nombrar a Martin Cirio? ¿Qué ley hay que dice que un amigo tuyo, compañero de laburo que conociste en la cuarentena tenés que hacerte cargo y sos cómplice de lo que hizo en el pasado? ¿Por qué no me chupan la concha en fila? Y ahora levantenlo los portales", explicó.