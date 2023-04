Cuántas horas de ayuno hay que hacer para análisis de orina

Si bien los laboratorios están preparados para responder a la consulta de qué preparativos son necesarios para cada estudio, hay algunas indicaciones que no cambian. Por ejemplo, las horas de ayuno antes de un examen de orina.

Las extracciones de sangre y orina son prácticas muy comunes en el mundo de la medicina. Sin embargo, existen ciertas pautas que deben seguirse para obtener resultados precisos. En este artículo, te explicamos todo lo que necesitás saber antes de realizar un examen de orina.

Para comenzar, es importante que sepas que todas las extracciones de sangre se realizan con un ayuno de 8 horas, excepto en los casos de HDL - Colesterol, LDL - Colesterol, Lípidograma electroforético, lípidos Totales LT, Lipoproteína A Lpa; triglicéridos TG, VLDL - Colesterol. En estos casos, se requiere un ayuno de 12 horas. Además, antes de la extracción, solo se permite beber un vaso de agua y no se puede fumar ni masticar chicle.

Por otro lado, si la orden médica solicita una Orina Completa, debes recolectarla en un frasco plástico estéril y juntar el chorro medio de la primera orina de la mañana, previa higiene. También es importante tener en cuenta que solo se puede beber agua antes de la recolección y no se puede realizar ejercicios físicos durante las 48 horas previas al estudio. Si te pidieron una orina de 24 horas, deberás orinar y vaciar la vejiga descartando esta micción y, a partir de ahí, comenzar a juntar en botellas limpias y secas todas las orinas emitidas durante el día y la noche, hasta la misma hora en que descartó la micción del día anterior.

Por otro lado, si te solicitaron la realización de un estudio que incluya la ingesta de DIMETOXIFENILETILAMINA 3, 4 – FENILETILAMINA-MOPEG durante los 3 días anteriores y durante el día de la recolección de la orina, no se pueden ingerir ciertos alimentos como bananas, ananá, palta, berenjenas, ciruelas, nueces, tomates, cremas, quesos, maníes, tortas, helados, flan, yogur, chocolates, cacao, postres, vainillas, dulces y golosinas, ni ciertas bebidas como té, café, mate, mate cocido, gaseosas o jugos artificiales. Además, se sugiere no ingerir aspirinas ni vitamina C ni tomar diuréticos durante la recolección de la orina.

Cómo recolectar la orina

En caso de que se requiera la recolección de orina para la realización de un Urocultivo, es necesario seguir ciertas pautas. Si sos mujer, tenés juntar la primera orina de la mañana o tener una retención urinaria de al menos 3 horas, y vas a tener que estar sin medicación antibiótica o suspenderla durante 48 horas antes del estudio (previa consulta al médico). También hace falta colocar un tampón vaginal y lavar bien la zona genital con un jabón nuevo de adelante hacia atrás.

Las horas de ayuno necesarias dependen de qué estudio se trate

Si sos hombre, juntá la primera orina de la mañana o en su defecto tener una retención urinaria de por lo menos 3 horas. No tomar medicación antibiótica o suspenderla durante 48 horas antes de la realización del estudio (previa consulta al médico). Antes deberá higienizar los genitales con jabón (preferentemente nuevo) retrayendo el prepucio y luego enjuagar. Orinar en el frasco estéril después de descartar el primer chorro.