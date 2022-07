El comediante Jon Stewart se enfurece por el rechazo de republicanos a ayuda de salud para veteranos

El comediante Jon Stewart, un abierto defensor de los veteranos de las Fuerzas Armadas, estalló de ira el jueves después de que los republicanos del Senado de Estados Unidos bloquearon un proyecto de ley para proporcionar ayuda médica a los veteranos expuestos a fosas tóxicas mientras servían en el extranjero.

"Estoy acostumbrado a las mentiras, estoy acostumbrado a la hipocresía, estoy acostumbrado a la cobardía, estoy acostumbrado a todo ello, pero no estoy acostumbrado a la crueldad", dijo Stewart a periodistas fuera del Senado durante una rueda de prensa convocada por los defensores del proyecto de ley.

Los republicanos "no han conocido una guerra a la que no se sumen y no han conocido a un veterano al que no se jodan", dijo Stewart.

El proyecto de ley sobre fosas de desechos, que inicialmente fue aprobado en el Senado de 100 miembros con el apoyo de 34 republicanos y 50 demócratas, ampliaría el acceso a los servicios de salud y las prestaciones por discapacidad a los veteranos que estuvieron expuestos al humo tóxico por el uso de fosas de combustión para eliminar residuos en bases en el extranjero hasta mediados de la década de 2010.

Cánceres raros y enfermedades respiratorias de militares fueron causados por los humos de la quema de todo tipo de productos, desde caucho, residuos químicos, municiones y heces humanas en las fosas de combustión.

El proyecto se sometió a una votación final en el Senado a última hora del miércoles y obtuvo el apoyo de 55 senadores, cinco votos menos de los 60 necesarios para su aprobación.

La votación tuvo lugar después de que se conoció la noticia de que los demócratas habían llegado a un acuerdo que les permitiría aprobar, sin votos de los republicanos, un proyecto de ley separado sobre el clima y medicamentos de 430.000 millones de dólares que contiene muchas de las prioridades del presidente Joe Biden.

Con información de Reuters