Confirmado por expertos en dermocosmética: "A partir de los 50, estos activos son vitales porque renuevan la piel y estimulan la producción de colágeno".

A partir de los 50 años, la piel atraviesa cambios que pueden reflejarse en su firmeza, textura y luminosidad. Si bien es un proceso natural y esperable, hay algunos activos cosméticos pueden ayudar a mejorar su aspecto y prevenir los signos del envejecimiento. Anna Fuster, experta en dermocosmética y fundadora de la firma española Two Poles, señala que hay dos ingredientes claves incorporar a la rutina.

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Se trata del retinal y el ácido glicólico. Según la especialista, la clave no está en acumular productos ni en elegir concentraciones cada vez más altas, sino en comprender las necesidades de la piel y combinar ingredientes eficaces sin comprometer su barrera protectora. Por eso incorporarlos a tu rutina de skincare puede ser una muy buena alternativa para estimular la producción de colágeno.

Retinal, el activo que estimula el colágeno y mejora la firmeza

El retinal pertenece a la familia de los retinoides, derivados de la vitamina A, y se convirtió en uno de los ingredientes más buscados para combatir los signos del envejecimiento cutáneo. A diferencia del retinol, necesita una sola conversión para transformarse en ácido retinoico, la forma que actúa sobre las células de la piel. Por este motivo, algunos estudios señalan que puede alcanzar una potencia superior, aunque sus resultados y tolerancia dependen de la concentración y de la formulación del producto.

Como explica Fuster en TELVA, el retinal "comparte todos los beneficios de la vitamina A: ayuda a aumentar los niveles de colágeno y elastina, mejora la textura y la luminosidad de la piel, contribuye a suavizar las arrugas y favorece la firmeza cutánea". Con el uso constante, puede ayudar a que la piel se vea más uniforme y firme. Sin embargo, los resultados no son inmediatos: según la experta, los cambios más significativos suelen apreciarse después de tres o cuatro meses.

Cómo cuidarse la piel a partir de los 50, según expertos.

Ácido glicólico: renueva la piel y mejora de las manchas

El segundo activo que recomienda Fuster es el ácido glicólico, un alfahidroxiácido conocido por su acción exfoliante. Su función no se limita a eliminar células muertas: también favorece la renovación cutánea y puede contribuir a mejorar la textura, la luminosidad y la apariencia de las manchas. La especialista lo considera un ingrediente multifunción para tratar los signos de la edad.

En combinación con el retinal, puede ayudar a trabajar distintas preocupaciones de la piel madura, desde las irregularidades del tono hasta las líneas de expresión. La recomendación es alternar ambos activos en distintos días, en lugar de incorporarlos juntos de manera indiscriminada. De esta forma, es posible adaptar la rutina a la tolerancia de cada piel y reducir el riesgo de irritación.

Péptidos, el complemento para mejorar la firmeza

Además del retinal y el ácido glicólico, Fuster destaca los péptidos como ingredientes que pueden complementar una rutina antiedad. "Los péptidos. Son ingredientes cada vez mejor estudiados y algunos cuentan incluso con patentes y una sólida evidencia científica", señala la experta al explicar qué activo combinaría con el retinal. Si sos constante e incorporás estos activos a tu rutina de skincare, seguramente notes muy buenos resultados.