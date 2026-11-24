Confirmado por entrenadores: “25 minutos de este ejercicio pueden superar el gasto calórico de 10 minutos de cardio intenso”. Foto: Gemini (IA).

No hace falta correr kilómetros o a toda velocidad entrenamiento cardiovascular exigente y quemar calorías. Hay una alternativa que gana protagonismo en los gimnasios y que consiste en caminar sobre una cinta con inclinación. Este simple ejercicio puede quemar incluso más calorías que hacer cardio intenso, según entrenadores expertos.

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Tan solo una sesión de 25 minutos de caminata inclinada puede igualar o incluso superar el gasto calórico de 10 minutos de cardio intenso, como correr o subir escaleras. Aunque el resultado depende de factores como la velocidad, el porcentaje de pendiente y la condición física de cada persona, se trata de una opción interesante para quienes buscan mejorar su resistencia y mantenerse activos sin someter al cuerpo a un impacto elevado.

Foto: Gemini (IA).

Qué músculos se trabajan al caminar con inclinación

Caminar cuesta arriba implica un esfuerzo diferente al de hacerlo sobre una superficie plana. Al aumentar la pendiente, el cuerpo necesita realizar un trabajo mayor para impulsarse en cada paso. Esto hace que participen más activamente los glúteos, los isquiotibiales y los gemelos, además de elevar la exigencia cardiovascular.

Una de las principales ventajas de este ejercicio es que permite incrementar la intensidad sin necesidad de correr. Es decir, se puede conseguir un entrenamiento más exigente simplemente modificando la inclinación de la cinta y manteniendo una velocidad moderada.

Sin embargo, hay una diferencia importante: aunque los músculos de las piernas trabajen más y aparezca la sensación de cansancio, caminar con pendiente no reemplaza al entrenamiento de fuerza. Para desarrollar y conservar la masa muscular es necesario incorporar ejercicios con resistencia, como sentadillas, peso muerto o hip thrust.

La entrenadora Ángela Isla, fundadora de BYAI, explica en TELVA que una sesión de 25 minutos puede igualar o superar el gasto calórico de 10 minutos de cardio intenso. De todos modos, no se trata de una equivalencia exacta: el resultado cambia según la inclinación elegida, la velocidad, el tiempo de actividad y las características individuales.

Foto: Gemini (IA).

Cómo empezar a caminar con inclinación en la cinta

Para quienes recién empiezan o llevan tiempo sin realizar actividad física, la recomendación es aumentar la dificultad de manera gradual. No es necesario utilizar una pendiente elevada desde el primer día: lo importante es encontrar una intensidad que permita completar la sesión sin molestias ni agotamiento excesivo.

Ángela Isla recomienda comenzar con:

Frecuencia: entre 2 y 3 sesiones por semana.

Duración: de 15 a 25 minutos por entrenamiento.

Inclinación: entre el 3 y el 5%.

Intensidad: una velocidad moderada que permita mantener una conversación mientras se camina.

A medida que mejora la condición física, se puede aumentar progresivamente el tiempo o la inclinación. También es posible alternar períodos de caminata constante con intervalos de mayor pendiente para incorporar variedad al entrenamiento. Otro aspecto importante es mantener el tronco erguido y evitar inclinarse demasiado hacia adelante para compensar la pendiente.

Una rutina equilibrada puede incluir caminatas inclinadas dos o tres veces por semana y al menos dos sesiones de ejercicios de fuerza. La clave está en adaptar la intensidad a la capacidad de cada persona y sostener el hábito en el tiempo.

En definitiva, no siempre hace falta entrenar más fuerte para conseguir buenos resultados. A veces, modificar un pequeño detalle de la rutina, como la inclinación de la cinta, puede convertir una caminata habitual en un ejercicio cardiovascular mucho más completo.