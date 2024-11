Comprar en Amazon desde Argentina: cuánto tardan el llegar los productos con envío gratis.

Amazon México se suma a los envíos gratis que pueden llegar a Argentina de productos traídos de Europa. Por este motivo, se pueden aprovechar ofertas especiales para adquirir productos a precios económicos y obtener el envío gratis al que están adheridas ciertas ofertas.

Y aunque si bien los productos pueden tener un costo adicional a la hora de cerrar la compra, debido a los impuestos provenientes de Europa, los precios continúan siendo más amigables además de contar con el beneficio del envío gratis. Por otro lado, al ser ofertas especiales, también cuentan con otros tiempo de entrega.

Para comprar es necesario tener una cuenta en Amazon México y una vez que se ingresa hay que buscar la pestaña de "Amazon Europa". En esta parte del catálogo hay que buscar los catálogos con descuentos especiales que ofrezcan envíos gratis. Una vez hecho este paso, es fundamental seleccionar bien el tipo de envío para no pagar dinero extra.

Existe el envío AmazonGlobal Prioritario, que tiene envío de dos a seis días pero con costo adicional. Sin embargo, en estos casos hay que seleccionar AmazonGlobal Estándar con envío a 10 días y la posibilidad de la llegada gratis. Pero en algunos países, los plazos de entrega pueden llegar a tardar 20 días.

Amazon apuesta por entregas y compras más rápidas con nueva tecnología

Amazon, en su búsqueda de una mayor eficiencia, ha desarrollado nuevos sistemas para recortar segundos a cada entrega de paquetes y ayudar a los clientes a tomar decisiones de compra más rápidas, incluso para nuevos tipos de productos de los que pueden saber poco.

La empresa anunció el miércoles que ha instalado focos dentro de sus camiones para guiar a los repartidores hacia los paquetes en cada parada de una ruta. La tecnología, que Amazon denomina Vision Assisted Package Retrieval, funciona iluminando con una luz verde los paquetes para que el repartidor no tenga que perder valiosos segundos leyendo las etiquetas. Amazon ha anunciado que equipará con esta tecnología a 1.000 camiones de reparto a principios del año que viene.

El nuevo sistema recuerda a una tecnología ampliamente desplegada en los almacenes de Amazon que ilumina los artículos en estanterías con ruedas robotizadas para que los trabajadores puedan recogerlos y colocarlos en contenedores. Este sistema sustituyó a otro que obligaba a algunos trabajadores a caminar hasta 16 kilómetros al día empujando carros por estrechos pasillos para encontrar artículos almacenados.

Acortar en unos segundos el tiempo que se tarda en entregar cada paquete significa que Amazon puede aumentar el número de entregas que cada trabajador hace en un turno. En la actualidad, los repartidores atienden a unos 100 clientes al día.

Amazon también dijo que está planeando añadir almacenes más pequeños adjuntos a sus tiendas de comestibles Whole Foods para que los clientes no tengan que comprar en las tiendas de comestibles de la competencia los artículos que no se ofrecen allí. De este modo, los compradores podrían pedir una botella de Pepsi mientras compran en Whole Foods, que no tiene este refresco, y se la llevarían a la caja.

La primera de estas tiendas se encuentra en Plymouth Meeting, Pensilvania, a unos 24 km al norte de Filadelfia, y empezará a ofrecer este servicio el año que viene. En un acto celebrado en un almacén cerca de Nashville, Tennessee, Amazon dijo también que está utilizando un nuevo software de inteligencia artificial que puede reducir la necesidad de pasar minutos u horas investigando nuevos productos, como televisores y comida para perros.

Las guías en línea incluirán información más amplia, así como recomendaciones, para que los clientes puedan tomar decisiones más informadas con mayor rapidez, dijo la empresa de Seattle. La nueva función sigue a la anunciada a principios de año, que incorporaba una búsqueda por IA en el sitio web principal de Amazon. Denominada Rufus, ofrece a los usuarios respuestas más largas a las consultas de búsqueda.