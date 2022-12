Qué comer en Navidad y Año Nuevo con poco tiempo: platos con delivery o take away para compartir

Cinco opciones para comer en Navidad y Año Nuevo con take away o delivery, sin la necesidad de ensuciar ni tener que estar todo el día cocinando.

Falta cada vez menos para que lleguen las fiestas y con toda la locura que generó el Mundial de Qatar 2022 muchos no llegaron a planificar la cena de Navidad y Año Nuevo. Pero a no desesperar, porque hay muchas opciones para aprovechar y pasar una noche en familia comprando con delivery o take away.

Picada completa

Para empezar la cena o complementar un tapeo, la reconocida casa Piccadely armó una “Piccada Comilona Navideña” que combina algunos de sus productos favoritos y tiene opciones para todos los gustos. Trae jamón crudo, jamón cocido, leberwurst, salamín criollo, longaniza tandilera, lomo praga, bocconcinos, queso brindamour al orégano, muzzarella con tomates disecados, queso fontina y queso reggianito. También incluye olivas verdes y negras, tomatitos cherrys y pan casero. Viene en dos tamaños: Mediana, donde comen dos y pican cinco ($5.700) y Grande, donde comen cuatro y pican nueve ($8.900).

Para retirar por el local de Ortúzar o pedir a domicilio por teléfono al 5368-5885 o por Whatsapp al 116239-3600.

Dirección: Av. Álvarez Thomas 1552, Villa Ortúzar.

Instagram @piccadely

Platos típicos navideños

Hay algunas recetas que no pueden faltar en la mesa navideña y Biasatti, la distinguida casa de pastas italianas, las prepara con materias primas de la más alta calidad. Por ejemplo, ofrece el típico vitello tonnato con alcaparras, atún y anchoas ($6.500 por kg); una porchetta sarda mechada con ajo, tomillo, romero, salvia y menta ($4.350 por kg); y una focaccia casera con romero y sal marina ($330 20x20cm). Además, tiene postres artesanales como tiramisú, cannoli sicilianos, turrón de almendras y pan dulce tradicional.

Pedidos con 48 horas de anticipación para retirar por el local o recibir a domicilio.

Dirección: Ciudad de la Paz 1917, Belgrano.

Instagram: @biasattiok

Recetas italianas

Para una cena fuera de serie, tener en cuenta el menú que el reconocido chef italiano Leonardo Fumarola ofrece en su restaurante L’adesso. Cada año, propone recetas de impronta mediterránea elaboradas con ingredientes importados y locales. Destacamos la parmigiana de berenjenas ($2800), las vieiras gratinadas ($2700), la ensalada de pasta con pesto y langostinos ($3200), el matambre de pollo al pistacho ($2900) y la ensalada rusa casera ($2500). También hay semifreddo al turrón, tiramisú, cannoli siciliani y struffoli a la miel.

Pedidos hasta un día antes de cada fecha festiva, por teléfono al 2077-7748 o por Whatsapp al 11-3807-5492.

Dirección: Fray Justo Santamaría de Oro 2047, Palermo.

Instagram: @ladesso_ristorante

Sushi de estilo fusión

Es común vincular al sushi con los brindis y son muchos los que prefieren este menú para las fiestas de diciembre. Por eso, SushiClub lanzó el combinado "Let’s Celebrate" que combina nueve de las piezas más emblemáticas de la marca. Viene en formato de 60 unidades ($14.500), de 90 ($21.500) o de 90 con una botella de espumoso Chandon ($23.500). Sus rolls son famosos por su juego de texturas y temperaturas con toques cítricos, agridulces y agripicantes. Algunas piezas incluidas son el nigiri Fuego Thai (salmón flambeado con salsa thai, verdeo, escamas de sal y merkén) y el Sweet Roll (relleno de langostinos en tempura, tamago, palta y queso, envuelto en salmón y bañado con salsa de mango). Sólo para compras anticipadas por su tienda virtual.

Dirección: Pedro Goyena 878, Caballito y más sucursales.

Instagram: @sushiclub_ar

Carnes al horno de barro

Si se quiere incluir carnes asadas al menú, sin dedicar tiempo ni ensuciar en casa, el restaurante Blossom propone pasar a retirar sus especialidades al horno de barro, que están pensadas para compartir entre dos personas y tienen un precio de $4900: ternera ahumada y braseada con batatas, calabaza y cebollas al rescoldo; bondiola braseada con barbacoa casera al bourbon, vegetales asados y papas cuña; costillas de cerdo ahumadas con BBQ, papas fritas y coleslaw; y matambrito de cerdo a la pizza con papas fritas.

Para retirar el 24 y 31 hasta las 16hs y regenerar en el horno a fuego alto.

Dirección: Av. Maipú 2501, Olivos y más sucursales en Zona Norte.

Instagram: @blossom.resto