Noche de las Heladerías: cuatro propuestas especiales para degustar

Cuatro propuestas muy especiales para degustar este jueves 10 de noviembre durante la Noche de las Heladerías.

Entre el 7 y el 13 de noviembre se está llevando a cabo una nueva edición de la Noche de las Heladerías, una iniciativa que proponen desde la Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines con la que invitan a degustar productos de elaboración artesanal a precios promocionales. En el marco del cada vez más cercano Mundial de Qatar 2022, los locales fueron desafiados a crear un saber llamado "Dulce Scaloneta". A continuación, cuatro propuestas especiales para probar.

Chungo

El próximo 10 de noviembre a partir de las 19 horas, los fanáticos del helado podrán disfrutar de las propuestas que Chungo prepara para “La Noche de las Heladerías”. La marca artesanal con casi 50 años de trayectoria ofrecerá un 2x1 en ¼ kilo de helado y con la compra de 1 kg, brindarán ¼ kg extra de regalo. Una ocasión ideal para probar la crema helada La Scaloneta creada especialmente con motivo de la Copa Mundial de la FIFA, que combina los gustos favoritos de los argentinos: dulce de leche natural y chocolate amargo. Otras sugerencias de Chungo, entre sus más de 40 opciones a base de chocolate, dulce de leche, cremas, frutas naturales y cremas frutales, son: Mousse di Cioccolato Merengue (helado de chocolate suave con dulce de leche natural y merenguitos), Dulce de Leche Cucuruccino (suave helado de dulce de leche combinado con queso crema más dulce de leche natural y cookies de chocolate), Caramel Brownie (crema americana, brownie y salsa de caramelo), Pistachio (a base de pistachos triturados importados de Italia, crema y leche fluida), Mousse de Maracuyá (crema a base de leche y maracuyá natural con vetas de salsa de maracuyá) y muchos más.

Dirección: Av. San Isidro 4598, Saavedra . Más direcciones en www.chungo.com.ar

Instagram: @heladoschungo

Vegan Creamery By Haulani

Haulani es una reconocida marca de helados plant-based y cuenta con un local propio dentro del Mercat Villa Crespo, llamado Vegan Creamery. Allí se ofrece un amplio menú con originales variedades a base de leche de coco que tientan a cualquiera. Del 7 al 13 de noviembre, se une a la “Noche de las Heladerías” con un 2x1 en ¼ kilo de helado con sabores a elección como nocciola, pistacho, dulce de leche Haulani, chocolate blanco con frambuesa y lavanda & arándanos, entre muchas otras sabrosas opciones. También, tendrán un 2x1 en potes del exclusivo Veggieshake de Dulce Scaloneta, un producto adaptado al gusto popular y creado para la ocasión en apoyo a la selección argentina de fútbol, que lleva helado de dulce de leche de almendras con crema de coco y toppings veganos a elección.

Dirección: Mercat Villa Crespo. Thames 747, Palermo

Instagram: @haulani_argentina

Dolce By Blossom

Dolce, la heladería artesanal de San Isidro, se suma a “La Noche de las Heladerías” con su amplia variedad de sabores clásicos, innovadores y veganos elaborados a base de materias primas naturales cuidadosamente seleccionadas. Del 7 al 13 de noviembre, ofrecerán un 50% de descuento en 1/4, 1/2 y 1 kilo de helados seleccionados. Los sabores frutales propuestos son naranja con jengibre, frutos del bosque, limón y un refrescante helado de maracuyá. Por su parte, entre las variedades cremosas se podrá elegir crema americana, vainilla, dulce de leche, chocolate Kinder (crema de chocolate blanco con granizado de chocolate blanco y chocolate con leche del Ecuador) o Tramontana (con dulce de leche natural y micro galletitas). Para disfrutar de una experiencia completa, el moderno local luce un amplio salón y mesas sobre la vereda con una vista panorámica de la Catedral de San Isidro.



Dirección: Avenida Libertador 16246, San Isidro.

Instagram: @blossom.dolce

Hierbabuena Vegan

Del 7 al 13 de noviembre en Hierbabuena Vegan, la primera hamburguesería y heladería 100% plant based de Buenos Aires, con la compra de sus originales cremas heladas en cualquier presentación obsequiarán una irresistible y crocante cookie vegana en dos versiones: de chocolate puro rellena con pasta de maní o de vainilla hecha con harina orgánica, azúcar, lino molido y chips de chocolate con nueces tostadas. Para elegir, la marca ofrece helados veganos hechos a base de leche de almendras o de castañas, y frutas naturales al agua. Los hay en sabores fuera de serie como palta con matcha y lima, de carbón activado de coco y frutillas glasé, de hibiscus y frambuesa, de maracuyá y zanahoria, o el favorito de chocolate amargo con cáscaras de naranja caramelizadas y jengibre, entre otros. Se sirven en packaging biodegradable, otorgándole un plus a esta propuesta, alineada y comprometida con la conservación del planeta. La promoción aplica en la presentación de 1 kg, 1/2 kg, 1/4 kg y 2 bochas. También válido para take away. Para darse un gusto sin culpas en su local de ambientación ecléctica y juvenil con mesitas en la vereda.

Dirección: Av. Caseros 466, San Telmo

Instagram: @hierbabuenavegan