La salsa de tomate es una de las elaboraciones más nobles y versátiles de la cocina. Si bien los productos comerciales ofrecen inmediatez, la versión hecha en casa alcanza un nivel superior de sabor y textura cuando se aplican los pasos y las proporciones adecuadas. En ese sentido, el prestigioso chef español Jordi Cruz reveló en sus redes sociales la receta que define como el "sofrito perfecto".

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El pilar fundamental de su propuesta reside en la sustitución del azúcar tradicional por un ingrediente de uso cotidiano: el bicarbonato de sodio, aplicando principios de química culinaria para mejorar el resultado final.

La reacción química detrás del sofrito

La utilización del bicarbonato de sodio en la preparación cumple una doble función estratégica en la cazuela. Al modificar el pH y generar un medio alcalino en contacto con la cebolla, el compuesto químico ablanda la estructura del vegetal, acelerando su proceso de pochado y doraje.

Asimismo, mientras que el azúcar habitualmente se emplea para enmascarar el gusto ácido del tomate, el bicarbonato neutraliza esa acidez de forma directa sin alterar el perfil de sabor puro del ingrediente base.

Ingredientes necesarios para la receta

Para elaborar este sofrito base se requieren los siguientes elementos:

Pulpa de tomate natural: 1 kilo.

1 kilo. Cebolla: 400 gramos.

400 gramos. Ajo: 3 a 4 dientes.

Uno de los problemas del tomate es la acidez que tiene y el bicarbonato de sodio la elimina por completo.

Aceite de oliva: 50 mililitros.

50 mililitros. Bicarbonato de sodio: 2 gramos (calculando 1 gramo por cada 500 gramos de preparación).

2 gramos (calculando 1 gramo por cada 500 gramos de preparación). Condimentos: Sal, pimienta negra molida y una pizca de pimentón a gusto.

Paso a paso para la preparación de una salsa de tomate perfecta

El procedimiento se destaca por su sencillez y requiere paciencia en la cocción a fuego lento: