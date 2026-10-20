La salsa de tomate es una de las elaboraciones más nobles y versátiles de la cocina. Si bien los productos comerciales ofrecen inmediatez, la versión hecha en casa alcanza un nivel superior de sabor y textura cuando se aplican los pasos y las proporciones adecuadas. En ese sentido, el prestigioso chef español Jordi Cruz reveló en sus redes sociales la receta que define como el "sofrito perfecto".
El pilar fundamental de su propuesta reside en la sustitución del azúcar tradicional por un ingrediente de uso cotidiano: el bicarbonato de sodio, aplicando principios de química culinaria para mejorar el resultado final.
La reacción química detrás del sofrito
La utilización del bicarbonato de sodio en la preparación cumple una doble función estratégica en la cazuela. Al modificar el pH y generar un medio alcalino en contacto con la cebolla, el compuesto químico ablanda la estructura del vegetal, acelerando su proceso de pochado y doraje.
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Asimismo, mientras que el azúcar habitualmente se emplea para enmascarar el gusto ácido del tomate, el bicarbonato neutraliza esa acidez de forma directa sin alterar el perfil de sabor puro del ingrediente base.
Ingredientes necesarios para la receta
Para elaborar este sofrito base se requieren los siguientes elementos:
- Pulpa de tomate natural: 1 kilo.
- Cebolla: 400 gramos.
- Ajo: 3 a 4 dientes.
- Aceite de oliva: 50 mililitros.
- Bicarbonato de sodio: 2 gramos (calculando 1 gramo por cada 500 gramos de preparación).
- Condimentos: Sal, pimienta negra molida y una pizca de pimentón a gusto.
Paso a paso para la preparación de una salsa de tomate perfecta
El procedimiento se destaca por su sencillez y requiere paciencia en la cocción a fuego lento:
- Corte inicial: Picar la cebolla y los dientes de ajo de forma bien fina, un detalle clave señaludado por el cocinero para lograr que los vegetales liberen todo su aroma.
- Rehogado y neutralización: Verter el aceite de oliva en una cazuela a temperatura baja e incorporar la cebolla junto al ajo. Agregar los dos gramos de bicarbonato de sodio y cocinar hasta que la cebolla adquiera una consistencia blanda.
- Condimentado: Incorporar la sal, la pimienta negra y la pizca de pimentón, integrando los sabores.
- Cocción reducida: Añadir la pulpa de tomate natural y revolver de forma uniforme. Reducir el fuego al mínimo y dejar cocinar la mezcla durante 45 minutos, mezclando de manera ocasional hasta que el líquido se evapore por completo y la salsa tome cuerpo.