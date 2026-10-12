Las cocineras coinciden en cómo cocinar pescado: “Para que quede perfecto, no engrases la sartén, mejor untá papel de horno con aceite”

Cocinar pescado a la plancha suele presentarse como una preparación rápida, aunque el momento de dar vuelta la pieza suele generar complicaciones. La piel tiende a adherirse a la superficie caliente y, al intentar despegarla con la espátula, los filetes o lomos corren el riesgo de desarmarse antes de llegar al plato.

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Para resolver este inconveniente frecuente en la cocina, las generadoras de contenido gastronómico Celeste Aventurera y Jessica Ramos difundieron en redes sociales una técnica que prescinde de engrasar directamente la sartén, empleando únicamente papel de horno y aceite de oliva.

La técnica del papel vegetal impregnado

La propuesta compartida por Celeste consiste en utilizar la hoja para hornear como una barrera protectora que evita el contacto directo de la carne o la piel con el metal.

Paso a paso para aplicar la preparación:

Cortar la base: Obtener un trozo de papel de horno adaptado al diámetro del recipiente. Distribuir el medio graso: Impregnar ambas caras de la lámina con una cantidad reducida de aceite de oliva virgen extra. Disponer la pieza: Apoyar el filete sobre el papel ya aceitado y colocar todo junto dentro de la sartén. Cocinar y retirar: Dejar dorar según el grosor del corte y extraer la porción con espátula o levantando suavemente los bordes del papel.

Cocineras coinciden sobre el pescado: “Para que quede perfecto, no engrases la sartén, mejor untá papel de horno con aceite”.

La variante con fondo de aceite en la sartén

Por su parte, Jessica Ramos plantea una alternativa similar pero invirtiendo el orden de colocación del medio graso:

Sartén aceitada: Se vierte una pequeña dosis de aceite directamente sobre la sartén.

Colocación de la lámina: Se apoya el papel vegetal por encima de la superficie, procurando que no sobresalga de los bordes para evitar contacto directo con el fuego.

Cocción y sazón: Se ubica el pescado sobre la lámina iniciando por el lado de la piel. Una vez logrado el dorado, se da vuelta la pieza y se sazona al final con especias y sal en escamas.

Ambos procedimientos facilitan la manipulación de las piezas delicadas, reducen la cantidad de grasa requerida para la cocción y aseguran una presentación prolija al momento de servir.

Cómo consumir pescado de forma segura

Por su parte, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) brindó una serie de consejos para una adquisición segura de pescado, alimento con un alto contenido proteico y una amplia variedad de vitaminas, minerales y ácidos grasos saludables, que es consumido durante festividades especiales como Semana Santa.

Una de las principales cuestiones que se deben tener en cuenta al conseguir pescado fresco es el aspecto de la piel, ya que los colores deben ser vivos, tornasolados y sin decoloración. Asimismo, el aspecto de la carne debe ser firme, translúcida y de superficie lisa y por otro lado si se adquieren productos ictícolas conservados en lata, es importante observar que no presenten abolladuras, no estén hinchadas, ni oxidadas. También aconsejaron chequear obligatoriamente en el rótulo, la procedencia y el vencimiento.