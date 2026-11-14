La clave de los entrenadores: "Para fortalecer los huesos a partir de los 50, recomiendo hacer fuerza días no consecutivos".

A partir de los 50 años, cuidar la salud ósea se vuelve más importante que nunca, en espacial en mujeres por los cambios hormonales asociados a la menopausia, que aceleran la pérdida de densidad de los huesos y aumentan el riesgo de desarrollar osteoporosis y sufrir fracturas. En este contexto, la actividad física cumple un papel fundamental para conservar la fuerza, mejorar la estabilidad y proteger el esqueleto.

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Aunque caminar, nadar o practicar pilates aportan muchos beneficios, los especialistas destacan la importancia de incorporar ejercicios de fuerza a la rutina semanal. Alicia Salcedo, bióloga y franquiciada de Brooklyn Fitboxing, explica en TELVA qué tipo de entrenamiento conviene realizar, con qué frecuencia y cómo aumentar la intensidad para favorecer la salud de los huesos.

La clave para proteger y fortalecer los huesos a los +50, según entrenadores.

Por qué es importante entrenar fuerza después de los 50

"El hueso es un tejido vivo que se renueva constantemente", explica Alicia Salcedo. Sin embargo, durante la menopausia, la disminución de los estrógenos modifica el equilibrio entre la formación y la destrucción del tejido óseo, lo que acelera su deterioro.

Para contrarrestar este proceso, la especialista recomienda priorizar el entrenamiento de fuerza progresiva. "La base debe ser el entrenamiento de fuerza progresiva, trabajando los grandes grupos musculares y aumentando poco a poco la resistencia según la capacidad de cada mujer", señala.

Las pesas y las máquinas permiten generar tensión muscular sobre el esqueleto y estimular los huesos. También pueden incorporarse actividades con impacto adaptado, como saltos o movimientos rápidos con apoyo, que aportan un estímulo adicional, especialmente en las caderas y las piernas.

Cuántos días por semana hay que hacer fuerza

La frecuencia del entrenamiento también es determinante. "Fuerza 2 o 3 días por semana, preferiblemente no consecutivos", aconseja Salcedo, para que el músculo pueda recuperarse. De esta manera, se puede trabajar la musculatura de forma regular y dejar tiempo para la recuperación entre sesiones.

Para comenzar, recomienda elegir una resistencia que permita ejecutar correctamente cada movimiento y aumentarla de manera gradual. Una buena referencia es que las últimas dos o tres repeticiones cuesten, pero puedan completarse sin perder la técnica. Cuando realizar entre 15 y 20 repeticiones resulta demasiado sencillo, es momento de incrementar la carga.

La clave para proteger y fortalecer los huesos a los +50, según entrenadores.

Caminar y hacer pilates no es suficiente

Aunque caminar, nadar y practicar pilates son actividades beneficiosas, no generan el mismo estímulo sobre los huesos que el entrenamiento de fuerza. "Caminar no es inútil: beneficia el corazón, la movilidad, el ánimo y la salud general", recuerda la bióloga. Sin embargo, pasear a un ritmo cómodo no suele ser suficiente para mejorar la densidad ósea.

Por eso, Salcedo recomienda complementar estas actividades con ejercicios de resistencia, equilibrio, coordinación y potencia. La combinación debe adaptarse a la condición física y a los antecedentes de cada persona, especialmente si existe osteopenia, osteoporosis o riesgo de caídas.

La constancia también es fundamental, ya que mientras que la fuerza y el equilibrio pueden mejorar en pocas semanas, los cambios en la densidad ósea requieren más tiempo y suelen evaluarse después de ocho a doce meses.