Desde la partida de Diego Maradona, su ex mujer Claudia Villafañe no se había referido al escándalo judicial que rodea su muerte ni a cualquiera de sus implicados, pero esta vez, la madre de Dalma y Giannina rompió el silencio. Tras la declaraciones de Mauricio D'Alessandro, abogado de Matías Morla, en Polémica en el Bar la empresaria se comunicó por teléfono y salió al aire.

El abogado de Matías Morla, quien fuera el abogado de Diego Maradona al momento de su muerte, se presentó en Polémica en el Bar para limpiar, inútilmente, la imagen de su defendido tras la aparición de los audios que Morla intercambiaba con Maradona y que figuran en la causa que investiga la muerte del Diez.

"El tema es que la edición de los audios a veces tiende a beneficiar a algunos y perjudicar a otros", inició D'Alessandro quien no tardó en difamar a Maradona y a plantear lo que descolocó a su ex mujer y madre de dos de sus hijas, Claudia Villafañe. El abogado afirmó que Diego no sólo odiaba a Claudia y no tenía diálogo con ella sino que ella fue la peor persona a la que pudieron entregarle su cadáver.

A continuación, la madre de Dalma y Giannina llamó a la producción del programa que conduce Mariano Iúdica y pididó para salir al aire. "Dije que no iba a hablar porque no me interesaba polemizar con nadie. Pero no puedo permitir las barbaridades que están diciendo", empezó.

"No es justo porque ahora que salieron los audios donde queda bien en claro todo lo que pasó. No puedo entender la caradurez de la gente que está hablando ahí. Después de los audios donde quedó en claro todo lo que le hicieron a Diego y no entiendo que puedan seguir hablando de años pasados o meterme a mí en el medio de que me entregaron el cadáver", acusó.

A continuación, Villafañe desmintió a D'Alessandro respecto a su relación con el padre de sus hijas. “No podía escuchar tantas acusaciones. Que Diego me odiaba, dijo el doctor D’Alessandro. Me duele escuchar cosas que no son verdad. Y probé todo en la Justicia", retrucó.

"Tengo llamadas de Diego del día domingo 21 de noviembre en mi celular, para que vean que sí hablaba conmigo. Que no lo hiciéramos público y no saliéramos a contar todo lo que hacíamos cuando nos juntábamos en la casa de mis hijas o lo que sea, no quiere decir que no habláramos aunque tuviéramos juicios de por medio", aclaró.

Por último, apuntó contra Rocío Oliva quien estaba en la mesa de programa de América. "Sabíamos separar muy bien las cosas. Y Rocío lo sabe muy bien. Nos juntábamos para los cumpleaños y para las fiestas. Sabíamos dividir muy bien todo. Y yo no tengo que darle explicaciones a nadie de todas estas cosas”, lanzó.