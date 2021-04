El periodista de Israel Gabriel Ben Tasgal dejó en evidencia a los conductores de La Nación + y a los dirigentes de Juntos por el Cambio al explicar que en Israel los mayores focos de contagios se dieron con la apertura de las escuelas y que el cierre de los centros educativos fue clave para controlar la pandemia.

"Me voy a meterme en un problema interno argentino, lo sé perfectamente pero prefiero ser sincero. Cada vez que en este país se abrió las escuelas, aumentaron los contagios de forma radical", explicó Ben Tasgal en una entrevista en el canal ultramacrista con Paulino Rodrígues.

El periodista señaló que las escuelas se abrieron de manera presencial para los alumnos tres veces y que en las tres oportunidades generaron cambios negativos. "A la tercera vez decidieron definitivamente no abrir el colegio", enfatizó.

Ben Tasgal recordó que abrían los shopping, negocios y centros comerciales, sin embargo las escuelas permanecían cerradas por decisión del gobierno. El periodista explicó el motivo: "Decían que los chicos no están vacunados, por lo tanto no podemos exponerlos a ellos, ni a los que no están vacunados".

Clases en Ciudad: nuevo fallo obliga a garantizar la virtualidad

Luego del fallo del último domingo en el cual una cámara de apelaciones posibilitó la presencialidad en las escuelas de la Ciudad, en las últimas horas se conoció un fallo en el cual se sostiene que se debe garantizar la virtualidad a todos aquellos que no quieran concurrir a las escuelas.

A través de un fallo, el juez Guillermo Scheibler ordenó al Gobierno de la ciudad que, hasta que la Corte Suprema se pronuncie, no se computen las faltas a los estudiantes que no asistan a clases presenciales. Asimismo, llamó a que se adopten las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad virtual en los chicos que no deseen asistir a la escuela priorizando el DNU del Gobierno Nacional.

Vale recordar que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló este domingo en favor de la presencialidad de las clases en el distrito, al pronunciarse sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el DNU del Gobierno nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.