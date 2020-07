Cinthia Fernández recibió una propuesta para ser diputada y contestó a las críticas: "Para que nadie diga que es mentira"

Hace pocos días, Cinthia Fernández sorprendió con un inesperado anuncio: la modelo contó que la convocaron para ser diputada nacional por el partido "Unite por la Familia y la Vida", el mismo que convocó a Amalia Granata y con el que consiguió su banca como diputada provincial de Santa Fe.

"Ustedes saben que a mí me pasan muchas cosas raras, así que salto del hilo dental a hacer política, ¿por qué no?", se preguntó Fernández y detalló: "Yo estoy en el mismo partido que Amalia. Yo con lo que soy sincera es en que no tengo preparación política, pero puedo aprender. Depende de la propuesta que me hagan, si a mí es algo que me interesa sí, pero si es algo que no me interesa, no".

Horas más tarde, Granata se desentendió de la situación y explicó en su Twitter: "Desmiento categóricamente cualquier ofrecimiento de mi parte y del Espacio Político SOMOS VIDA a Cinthia Fernandez a quien respeto, pero que de ninguna manera estamos en tratativas políticas y electorales. Mi prioridad es mi labor legislativa y no las elecciones del 2021". Lo que sucedió fue que Granata renunció al partido Unite pocos días antes de asumir y conformó el bloque "Somos Vida", que es al que hoy pertenece.

Inmediatamente, Fernández salió a dar explicaciones y compartió el comunicado que le llegó por parte del partido UNITE. "Para que nadie diga que es mentira, acá está el comunicado del partido UNITE confirmando formalmente el ofrecimiento que recibí por la candidatura para Diputada Nacional para las próximas elecciones", escribió la modelo a través de sus redes sociales.

En el texto, firmado por José Alejandro Bonacci-Presidente de UNITE- y dos representantes más del partido, se definen como "una fuerza política que privilegia el sentido común y el coraje, por encima de la mediocridad del discurso de los políticos profesionales”. "Nuestro partido cree además que el candidato a diputado debe decir lo que piensa, debe tener decisión y jugarse por sus ideas. Cinthia tiene los requisitos. No solo tiene el derecho a ser candidata, sino la obligación como ciudadana de hacer oír su voz”, agregaron.

"Le ofrecimos ser diputada nacional en la Provincia de Buenos Aires en 2021 porque la escuchamos decir verdades con vehemencia y decisión, sin filtros y sin dudas. Es una mujer argentina que razona y dice lo que millones de mujeres y hombres piensan", sostienen en el comunicado. Por último, afirman: "Ella tiene la visibilidad que el hombre no tiene. Y eso es una gran responsabilidad, ahora está en Cinthia Fernández decidir si se anima a representar a las personas comunes y conservarse fresca como ella es. Amalia Granata fue nuestra candidata y Santa Fe la eligió como diputada. Ahora convocamos a Cinthia para que nos represente".