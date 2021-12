Reparto de 'Harry Potter' recuerda sus primeros besos y horribles cortes de pelo en reencuentro

Foto de archivo de los miembros del elenco Rupert Grint, Daniel Radcliffe y Emma Watson llegando al estreno de Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2" en Nueva York

Daniel Radcliffe rememora los embarazosos cortes de pelo, Emma Watson descubrió "una alegría inesperada" en el reencuentro con sus compañeros de reparto de "Harry Potter" y el director Christopher Columbus recuerda los decorados de las películas como "el mayor patio de recreo del mundo".

Muchos de los miembros del reparto de la franquicia cinematográfica de "Harry Potter" se reunieron para un especial de televisión con motivo del vigésimo aniversario, titulado "Return to Hogwarts" ("Regreso a Hogwarts"), que estará disponible desde el 1 de enero en HBO Max.

Radcliffe, de 32 años, tenía sólo 11 cuando fue elegido para interpretar al niño huérfano con poderes mágicos. En el reencuentro en el set de grabación en Leavesden, a las afueras de Londres, dijo que siempre estaría encantado de hablar de la película.

"Cada parte de mi vida está relacionada con Potter y con Leavesden. Mi primer beso está relacionado con alguien de aquí, mis primeras novias estuvieron aquí (...) Todo sale del set de grabación de Potter en alguna parte", dijo, según los extractos de avance publicados el lunes.

Radcliffe recuerda cómo él y Rupert Grint (Ron Weasley) odiaron que les dijeran que se dejaran crecer el pelo para tener un aspecto más desordenado en las últimas películas de la serie.

"Decíamos: 'No, no, no, no, no. ¿No nos vas a dejar así? ¡Se supone que nos convertimos en adolescentes y salimos con chicas en esta película! Eso no es lo que va a ser, ¿verdad?' Así que creo que nos quedamos bastante desolados al darnos cuenta de que así era", dijo.

Radcliffe, Grint, Watson (Hermione) y Columbus están acompañados por los actores Robbie Coltrane (Hagrid), Jason Isaacs (Lucius Malfoy), Gary Oldman (Sirius Black), Helena Bonham Carter (Bellatrix Lestrange) y otros miembros del reparto para la reunión.

Watson dijo que se sintió abrumada por la emoción del reencuentro después de tantos años. "Algunos de nosotros no nos hemos visto durante años. Así que ha sido una alegría. Una alegría inesperada", destacó.

Rowling no asistió personalmente al especial de reencuentro, pero aparecerá en imágenes de archivo. Las opiniones de Rowling sobre temas de transexualidad en el último año han sido motivo de controversia, ya que algunos miembros de la comunidad LGBTQ+ la acusan de transfobia.

