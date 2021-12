Hotel Transylvania 4 será un estreno exclusivo de Amazon Prime

La exitosa saga de comedias familiares de animación que sigue las aventuras de un grupo de monstruos liderados por el Conde Drácula omitirá su paso por cines e irá directamente a la pantalla chica.

Después de que Sony cancelase el estreno en cines de Hotel Transylvania: Transformanía, previsto inicialmente para octubre de este año, la última entrega de la saga ya tiene fecha de lanzamiento en Amazon Prime Video. La cinta estará disponible en la plataforma a partir del 14 de enero de 2022. Una manera divertida de comenzar el año con los más chicos.

En esta aventura final Drac y la pandilla volvieron de una forma completamente nueva. Finalmente, Van Helsing creó un nuevo invento, el 'Rayo Monstrificador', que es capaz de convertir a un humano en un monstruo... ¡y viceversa! El científico prueba el artigulio con Johnny, quien pasa a ser un monstruo, pero la máquina se vuelve loca y termina convirtiendo a Drac y el resto de la pandilla en humanos. Los dos, junto con Mavis y el resto de la pandilla, deberán embarcarse en una aventura por todo el mundo para poder revertir los efectos antes de que sea demasiado tarde y se vuelvan locos el uno al otro.

Sin duda, se trata de uno de los estrenos más esperados de la próxima temporada, especialmente por las jóvenes audiencias. En su versión en español volverá a contar con la voz de Santiago Segura (la saga Torrente) para el papel del Conde Drácula. En la versión original, la cinta cuenta con las voces de Jim Gaffigan, Andy Samberg, Selena Gómez, Kathryn Hahn, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade, Keegan-Michael Key, Fran Drescher, Brad Abrell y Asher Blinkoff. La principal ausencia es Adam Sandler, quien no vuelve a dar su voz al Conde Drácula en la versión original y fue reemplazado por Brian Hull, un actor de larga trayectoria en producciones animadas.,

Para el capítulo final de la serie de películas de Hotel Transilvania el creador de la saga, Genndy Tartakovsky, regresa como guionista y productor ejecutivo. Transformanía está dirigida por Derek Drymon y Jennifer Kluska.

Adam Sandler está preparando 2 nuevas películas para Netflix

Se trata de Spaceman, que será dirigida por el director de la aclamada miniserie Chernobyl, Johan Renck. Además del renombrado director, Spaceman cuenta con un gran elenco entre los que destacan Carey Mulligan (Promising Young Woman), Paul Dano (Little Miss Sunshine, Prisoners, The Batman) y Kunal Nayyar (Raj Koothrappali en todas las temporadas de la exitosa sitcom The Big Bang Theory). También se sospecha que Channing Tatum (Magic Mike), quien produce la película, tenga un rol en la misma.

La historia se centra en Jakub Procházka, un joven astrofísico preparado para convertirse en el astronauta más célebre de su país. Cuando una peligrosa misión con destino a Venus le brinda la oportunidad de proclamarse héroe nacional y, a la vez, de expiar los pecados de su padre, Jakub decide lanzarse al espacio desconocido. Si dejar atrás a su mujer ya lo sume en la incertidumbre, al hallarse completamente solo en la vastedad del universo no puede evitar que lo visiten no sólo algunos fantasmas del pasado, sino, sobre todo, un fantasma muy real, de formas no humanas, con quien traba una amistad cada vez más estrecha.

Por otro lado, Adam Sandler y Jennifer Aniston protagonizarán la secuela de Misterio a bordo, exitosa comedia de misterio que parodia las novelas de Agatha Christie. La primera entrega fue un hit tan grande de reproducciones (más de 30 millones), que la plataforma no dudó en producir una segunda aventura. Esta entrega que llegará durante el 2022 -de la cual no hay trama oficial ni reparto anunciado- se desarrollará tanto en París como en el Caribe,