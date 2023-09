Elvis fue "el amor de mi vida", dice Priscilla en Venecia

La exesposa de Elvis Presley, Priscilla, afirmó que el astro del rock fue el amor de su vida, a pesar de que eventualmente lo dejó, mientras se exhibe una película sobre su turbulenta relación en el Festival de Cine de Venecia.

"Priscilla", dirigida por Sofia Coppola, se basa en su autobiografía de 1985, "Elvis and Me", que describe su vida con una de las figuras más famosas del Siglo XX.

"No es que no lo quisiera. Él fue el amor de mi vida, pero fue el estilo de vida lo que me resultó tan difícil", declaró Priscilla a la prensa en Venecia antes del estreno mundial de la película, protagonizada por Cailee Spaeny y Jacob Elordi.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Priscilla Beaulieu conoció a Elvis Presley en 1959, cuando ella sólo tenía 14 años y él extrañaba profundamente su hogar, desplegado con el ejército estadounidense en Alemania Occidental.

"Elvis se desahogó conmigo en Alemania, con sus miedos y esperanzas, la pérdida de su madre, que nunca superó", cuenta Priscilla. "La gente cree que fue el sexo. En absoluto. Nunca tuve relaciones sexuales con él. Era muy amable, muy cariñoso, pero respetaba el hecho de que yo sólo tenía 14 años".

Elvis regresó a Estados Unidos poco después, pero ambos siguieron en contacto y en 1963 la invitó a ir a vivir con él a Memphis, donde ella terminó la escuela.

Se casaron en 1967, un año después tuvieron una hija, Lisa Marie, y se divorciaron en 1973, cuatro años antes de que Elvis muriera de un fallo cardíaco a los 42 años. "Pero seguíamos estando muy unidos", afirma Priscilla.

La película ofrece quizá el retrato más oscuro de Elvis en la pantalla, ya que manipula implacablemente a Priscilla, la maltrata verbalmente y a veces la amenaza antes de intentar enmendarse.

"Es muy difícil sentarse a ver una película sobre ti, sobre tu vida y sobre tu amor", dijo Priscilla, de 78 años, haciendo una pausa mientras luchaba por superar sus emociones. "Creo que Sophia hizo un trabajo increíble. Hizo los deberes".

Coppola dijo que se había apoyado mucho en Priscilla a la hora de montar el filme. "Intenté hacer la película desde su punto de vista para que pudiéramos acompañarla en el viaje", dijo a periodistas.

Spaeny sostuvo que también había pedido ayuda a Priscilla mientras se preparaba para dar vida en la gran pantalla a un personaje a menudo vulnerable.

"Fue muy generosa con su tiempo, muy amable conmigo y me apoyó mucho. Y creo que si no hubiera tenido eso, lo habría tenido mucho más difícil", dijo la actriz estadounidense.

"Priscilla" es una de las 23 películas que compiten por el León de Oro en el festival de Venecia, que se celebra hasta el 9 de septiembre.

Con información de Reuters