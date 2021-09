Con la ayuda del hijo de James Gandolfini, vuelven 'Los Soprano'

¿Cómo volver al mundo de "Los Soprano" sin James Gandolfini? Encargando al hijo del difunto actor el papel de un adolescente problemático que posteriormente se convertirá en un temible capo de la mafia de Nueva Jersey y en uno de los personajes más queridos de la cultura pop.

Catorce años después del fundido a negro que puso fin a seis temporadas de la aclamada serie de televisión, el creador de "Los Soprano", David Chase, vuelve con una precuela cinematográfica ambientada en la Nueva Jersey de los años 60 y 70.

'The Many Saints of Newark', que se estrena el viernes en los cines estadounidenses y en HBO Max, presenta versiones más jóvenes de algunos de los personajes de 'Los Soprano', como Paulie, Janice, Junior, Carmela y la matriarca Livia.

Michael Gandolfini, que tenía 14 años cuando su padre murió de un ataque al corazón en 2013 a los 51 años, interpreta al joven Tony Soprano, adoptando la misma postura encorvada y con la misma mirada enigmática del jefe de la mafia de Nueva Jersey de mediana edad que un día decidió visitar a una psiquiatra tras sufrir un ataque de pánico.

Gandolfini nunca había visto la serie de televisión, por la que su padre recibió múltiples premios, antes de presentarse al casting de la película.

"La experiencia de ver (la serie) por primera vez fue muy emotiva. Pero una vez que lo hice, lo más importante fue que estaba allí para hacer un trabajo y ser el mejor actor posible", dijo el joven Gandolfini.

El director de la película, Alan Taylor, dijo que inicialmente no se dio cuenta de que el casting de Gandolfini iba a dar tanto que hablar, "pero en cierto modo es lo más carismático de la película".

"Tenía dudas, porque pensé: '¿cómo puedes pedirle a un chico joven que se encargue de esto y que se sumerja en el papel de su padre?' La buena noticia es que él ya había lidiado con eso y cuando me conoció e hicimos una prueba, ya había hecho las paces con ello", dijo Taylor.

El director confesó que se tranquilizó en una cena del reparto antes de que comenzara el rodaje de la película.

"Él (Michael) se levantó y dijo que quería dar las gracias a todo el mundo por darle la oportunidad de volver a saludar a su padre y despedirse de él, y se le saltaron las lágrimas (...). Hizo una cantidad tremenda de trabajo para prepararse su personaje, y creo que ha funcionado".

A pesar de toda la atención prestada a Gandolfini, el joven Tony Soprano no es el centro de la nueva película. Ese papel pertenece al carismático pero imperfecto mafioso Dickie Moltisanti (interpretado por Alessandro Nivola), un personaje al que Tony veía como un padre adoptivo pero que murió antes de que comenzara la historia de la serie de televisión.

Chase dijo que había sido "todo un placer" volver al mundo que creó a finales de los años 90.

Para la película se recrearon varias localizaciones de la mítica ficción de Nueva Jersey, como la tienda de carne de cerdo Satriale's, y las escenas clave tienen lugar en el restaurante Holsten's.

"Creo que 'Los Soprano' es mi serie favorita de las que he escrito, y fue genial volver allí", dijo el guionista y productor.

Pero Chase se muestra cauteloso a la hora de prometer volver una tercera vez.

"Algún día el público va a darle la espalda a 'Los Soprano', son cosas que pasan, ¿no? Las cosas se desgastan, y probablemente no quiera estar por aquí para ver eso".