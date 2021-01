El inicio del 2021 tuvo varias sorpresas en el mundo de la televisión argentina. Y una de ellas tuvo lugar hace unas horas: Christophe Krywonis y Dolores Barreiro estarían en un romance. De acuerdo a las fotos que ambos publicaron en sus redes sociales, se encontrarían en pareja. El chef y la modelo se mostraron juntos paseando por Mendoza, provincia en la que decidieron descansar luego de un año tan agotador.

Christophe y Barreiro decidieron visitar los viñedos de Mendoza y subieron imágenes a sus historias de Instagram. En las mismas, se los ve tomados del brazo y también disfrutando de un grato momento en contacto con la naturaleza. En una de las publicaciones, la presentadora de TV expresó: "Me llevó el franchis". Y el reconocido chef que participó de anteriores ediciones de MasterChef hizo lo propio, aunque con otro comentario: "Me llevo a 'la belle' a recorrer el viñedo".

Como si fuera poco, Christophe y la modelo argentina se mostraron en un video subido por el propio francés en un restaurante. En el mismo, la mujer le consulta: "¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué estás sufriendo? No sufras. I love you. Je t'aime (NdeR: te amo)". Y rápidamente, el hombre responde: "Volvió el amor. Alegría".

Asimismo, en una de las publicaciones, Dolores le comentó al chef: "¿Te digo algo? Entonces, no soy más tu novia. No lo amo más. Demasiado francés. Pero es buen actor". Todo este ida y vuelta de fotos, videos y comentarios levantó las sospechas de las redes sociales. ¿Estarán teniendo un romance? Habrá que ver qué sucede en los próximos días cuando regresen de sus vacaciones.

Por qué Christophe Krywonis no estuvo en MasterChef Celebrity 2020

En una entrevista que le concedió a Implacables en noviembre de 2020, Christophe reveló: "No miro Masterchef. Honestamente, no miro televisión en general. Estoy abriendo cuatro rotiserías, tengo una línea de cuidado personal y estoy viendo qué voy a hacer en televisión ahora”. Y agregó: Opté por la política del avestruz, bien o mal, porque me estresan las malas noticias y ustedes tienen un talento para estresarme el día"

En tanto, el reconocido chef indicó que ha optado por otros proyectos: "Prefiero quedarme tranquilo, leyendo como corresponde las noticias una vez al día, de Francia, de Infobae o de algunos diarios locales, pero la televisión en sí no es una cosa importante, salvo en el momento de trabajar. Yo te voy a confesar algo. Yo no voy a Masterchef este año porque tengo otros proyectos que me apasionan. Si no estoy apasionado por lo que hago, no lo puedo hacer bien".