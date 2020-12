Chiche Gelblung protagonizó un fuerte cruce con María Ripetta, una de las periodistas que lo acompañan en su programa de Crónica TV. El conductor comenzó a agredir verbalmente a la periodista por un comentario que hizo defendiendo a Gianinna y Dalma, las hijas de Diego Armando Maradona, y ,en varios momentos, la quiso callar al aire.

Todo comenzó durante la entrevista que le hizo Chiche a Julio Chiapetta, periodista deportivo y editor del diario Clarín. Todo iba bien hasta que surgió el tema de la relación entre Maradona y sus hijos. Chiapetta recordó que ellos no asistieron al festejo de cumpleaños de 60 de Diego y, junto a Chiche, repudiaron la actitud por parte de los hijos del Diez.

En eso, María Ripetta preguntó: "¿Quiénes somos nosotros para juzgar? ¿Qué sabes lo que pasó entre ese padre y esas hijas?". Pero la periodista fue rápidamente interrumpida por Chiche, que intentó silenciar a Ripetta y afirmó que estaba "faltándole el respeto" al "oráculo", en referencia a Chiapetta.

"Avalo la palabra de él porque vos no sabes nada de esa familia y yo sí", lanzó Chiche, defendiendo los dichos de Chiapetta. El periodista de Clarín comenzó a enumerar todos los bienes que Dalma y Gianinna tienen gracias Maradona. "¡Claro que podemos cuestionar! yo como padre lo cuestiono", agregó Chiapetta y Ripetta lo enfrentó diciendo que "habría que escuchar lo que dicen las hijas".

"Ripetta, basta. Estas discutiendo cosas que no tienen sentido. No sabes nada de la familia esta, entonces no hables. Habla de lo que sabes. No tenes idea" , lanzó Chiche, furioso por la actitud de su colega, quien decidió mantener su postura y defender lo que estaba planteando sobre las hijas de Maradona y su relación con su padre.

"Te pido por favor que te calles", expresó Chiche, dando por finalizado el asunto y le pidió perdón a Chiapetta por el enfrentamiento. Una vez que se cortó la comunicación con el periodista, Gelblung volvió a apuntar contra Ripetta y le destacó que ellos eran quienes sabían y que ella "tenía que callarse".

"No se trata de saber, se trata de hablar de relaciones personales. Ninguno de nosotros puede saber lo que pasó con las hijas", sostuvo Ripetta defendiendo su postura mientras Chiche, indignado, le pedía que dejara de hablar sobre el tema. "Estoy hablando como hija, como ser humano. Nadie puede saber de las relaciones entre cuatro paredes", finalizó diciendo la periodista antes de que el conductor pidiera que le silenciaran el micrófono "porque no iba a entender".