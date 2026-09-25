Chenoa, 51 años: "No voy a gimnasio, entreno 20 minutos en casa con una colchoneta, pesas y rutinas de YouTube"

Hacer ejercicio a los 51 años puede ser desafiante si recién ahora estás comenzando. Sin embargo, no necesariamente tenés que anotarte en un gimnasio ni pasar horas levantando peso o corriendo. Chenoa, cantante española de 51 años, es el claro ejemplo de esto. La artista reveló cuál es su forma de mantener el ejercicio como parte de su rutina sin depender de un gimnasio ni de sesiones interminables.

{{{htmlAmp}}}

Según explicó en distintas entrevistas, se trata de una rutina muy simple que le permite trabajar la fuerza y cuidar tanto su bienestar físico como emocional. "No voy al gimnasio. Hago ejercicio en casa retirando la mesa del salón con una colchoneta, pesas y rutinas de YouTube", explicó Chenoa al hablar de su manera de entrenar. La cantante sostiene que incluso cuando dispone de poco tiempo vale la pena moverse: "Entreno 4 días a la semana, de ahí no bajo. Si es necesario levantarme a las 6 y media de la mañana para hacerlo, lo hago. Si tengo una hora libre, entreno una hora; pero si solo tengo 20 minutos, también entreno los 20 minutos".

La rutina de ejercicio físico de Chenoa, 51 años.

El gimnasio de Chenoa está en el living de su casa

La rutina de Chenoa demuestra que no hace falta tener máquinas profesionales para incorporar el ejercicio a la vida cotidiana. La cantante simplemente corre la mesa del salón, coloca una colchoneta y utiliza unas pesas para realizar sus ejercicios. También recurre a videos de YouTube para guiar parte de sus entrenamientos, una alternativa que le permite elegir distintas rutinas según el tiempo que tenga disponible.

"Yo siempre digo que no hago deporte, que hago ejercicio", explicó la artista, que diferencia así la actividad física pensada como una práctica cotidiana de la idea de realizar necesariamente un deporte específico. Su prioridad parece estar puesta en la regularidad antes que en la duración. En lugar de esperar a tener una hora libre para entrenar, aprovecha incluso los momentos más cortos para mantenerse activa.

Las pesas son una parte clave de su rutina

Aunque durante un tiempo le costó incorporar el entrenamiento de fuerza, Chenoa terminó convirtiéndolo en uno de los pilares de sus ejercicios. La cantante contó que al principio no le resultaba sencillo levantar peso, pero que con el tiempo empezó a notar cambios que la motivaron a continuar. "Poco a poco noté que me encontraba mejor, sobre todo a eso de levantar peso que tanto me costaba y que ahora sé que es muy necesario", explicó Chenoa.

La artista también señaló que observar sus propios progresos fue importante para sostener el hábito: "Cuando empiezas a ver que marcas un poquito y que te encuentras mejor, es lo que más te motiva para seguir". Por eso, las pesas ocupan un lugar importante dentro de sus entrenamientos en casa, junto con otros ejercicios destinados a trabajar distintos grupos musculares.

La rutina de ejercicio físico de Chenoa, 51 años.

También trabaja ejercicios de core e hipopresivos

Además del trabajo de fuerza, Chenoa complementa su rutina con ejercicios de core e hipopresivos. Este tipo de entrenamiento forma parte de su preparación física y también le resulta útil para afrontar sus compromisos profesionales. La cantante suele combinar el ejercicio con sus presentaciones, en las que no solamente canta sino que también baila y permanece activa durante largos períodos. Fortalecer la zona abdominal y la musculatura profunda puede formar parte de esa preparación física.

Hacer ejercicio también ayuda a despejar la cabeza

El beneficio que la cantante encuentra en el ejercicio no se limita a los cambios físicos. Chenoa también habla de la actividad física como una herramienta que la ayuda a sentirse mejor emocionalmente y a liberar tensión, especialmente cuando necesita gestionar el estrés. "Yo siempre he hecho deporte. A mí me desestresa, me da endorfinas y me quedo más tranquila", contó la artista.