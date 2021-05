Charlotte Caniggia habló sobre la relación con su padre

En el medio de la batalla legal entre Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, Charlotte, la hija de la pareja, abrió su corazón y además hablar de sus proyectos profesionales como Acapulco Shore y Showmatch, La Academia se refririó a la relación con su padre pese a los enfrentamientos surgidos a partir del divorcio millonario de la pareja. En particular, se refirió a su hermano Alex Caniggia y a la escandalosa pelea que mantuvo con Claudio Paul.

Por un lado, Alex Caniggia está subido al éxito indiscutible de MasterChef Celebrity 2 mientras que su melliza se prepara para el estreno de La Academia. Tal como aseguró en diálogo con Teleshow, la joven afirmó que mantiene un vínculo muy cercano con su hermano más allá de las idas y venidas laborales."Hablamos siempre, hacemos videollamada todos los días, me llevo muy bien... Es el más cercano de mi familia. Le mando audios, hablamos pavadas", aseguró.

Sobre la performance de "El Emperador" en el reality de cocina más famoso de la TV destacó que "le re gusta a él cocinar, le gusta mucho el show y está muy contento y eso se nota. Le pone mucho empeño y lo está haciendo muy bien". A continuación, reflexionó: "Con este reality lo ven cómo es él en persona. Quizás él no mostraba como era en realidad y ahora sí se está mostrando cómo es, y la gente lo ama". "Me encantaría que gane, puede ser uno de los ganadores", completó.

Una de las preguntas que no podía faltar fue sobre la relación entre Charlotte y su padre Claudio Paul Caniggia en el medio de una batalla legal con Mariana Nannis que suma nuevos capítulos y en la que los hijos de la pareja tomaron partido. "Tu hermano había dicho que no se llevaba muy bien, pero, ¿vos tenés contacto con él?", preguntó la periodista y, desde el centro, la mediática aclaró: "Yo me llevo muy bien, con mi mamá y con mi papá. Hablo siempre, la mejor, son mi familia obviamente".

El año pasado, Alex confesó en declaraciones radiales que desde el primer momento apoyó a Mariana Nannis en el conflicto con el exdeportista que implica hasta denuncias de abuso. "Me molestó y tomé partido; me puse del lado de mi mamá", sentenció el joven. "Perdí cierto aprecio por mi papá porque me defraudó como padre. Igual no soy rencoroso ni nada de eso”, sintetizó pese a que la distancia con su padre continúe vigente.

A partir de esto, la periodista de Teleshow buscó una declaración de Charlotte en la que se despachara al respecto, pero la melliza de Alex aclaró que prefiere "no intervenir". "No me gusta, entre la familia no está bueno pelearse y menos públicamente", definió categórica. Buscando redoblar la apuesta, desde el medio insistieron con la mujer de Claudio Paul, pero una vez más, la hija del exfutbolista explicó: "Sí, la conozco, pero no quiero hablar, no me interesa hablar de esto. A mí me va bien en mi trabajo y no quiero meterme con la familia".