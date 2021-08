Reapareció Chano con un video y anunció que seguirá su tratamiento en otro lugar: "Tengo que curar mi adicción"

El músico grabó un video para llevar tranquilidad a sus seguidores y a los medios sobre su estado de salud.

Después de muchos días internado y bajo un cuidadoso hermetismo, Chano Charpentier reapareció con un video y brindó tranquilidad respecto a su estado de salud. En las imágenes se lo puede ver con un buen semblante y recuperado físicamente. Según compartió el periodista Mauro Szeta, le darán el alta a las 14 horas de este jueves 12 de agosto pero el músico aclaró que se internará en otro lugar para continuar con su tratamiento contra las adicciones.

"Hola queridos amigos, soy Chano desde el Hospital Otamendi. El lugar donde me recuperé milagrosamente gracias a todo el plantel de médicos, enfermeros, gerentes, que me han tratado como nunca en un hospital en mi vida. También agradecer a los medios, a los chicos que están pasando frío abajo. Esta no es una manifestación caprichosa de indiferencia, sino que tengo que ponerme en primer lugar y tengo que curar mi adicción a las drogas", expresó el músico.

Y anunció: "Así que me estoy yendo a otro lugar a seguir con mi tratamiento donde necesito muchísimo respeto. No solo por mi, sino por mis compañeros que necesitan del silencio para salir de esta enfermedad de adicción".

"Por último quiero agradecer a mis fans, los carteles, las manifestaciones de afecto. Ante cada momento difícil que tuve me puse a leer sus declaraciones de amor. Yo también estoy para ustedes, los amo para siempre. Decirles que no podemos vernos hoy pero que quería mandarles este mensaje y decirles que estoy feliz porque lo mejor está por venir", cerró Chano, dando un mensaje de esperanza a todos sus seguidores.

El hecho

En la madrugada del lunes 26 de julio, Chano Chanpentier se encontraba en un aparente cuadro de brote psicótico producto del consumo de estupefacientes y sus familiares y el médico psiquiatra presentes en la casa del músico llamaron a la policía para lograr controlarlo.

"Chano" en un primer momento se asomó por la puerta de la casa para entablar una conversación con los tres efectivos policiales que habían llegado, pero al notar la presencia de su madre, regresó sobre sus pasos, ingresó a la vivienda y salió con un cuchillo largo y aserrado, como los utilizados para cortar pan, tras lo cual uno de los efectivos le disparó.