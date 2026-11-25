Chacarita en la guía de Dua Lipa: el barrio porteño llegó a Service95 y destaca su gastronomía y movimiento cultural.

La gastronomía de Chacarita llegó a Service95, la plataforma editorial creada por Dua Lipa. En una guía publicada el 6 de noviembre, la periodista Carla Mouriño propone recorrer el barrio porteño y sus alrededores a través de bares, restaurantes y espacios culturales.

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El artículo reúne opciones para distintos momentos de la salida: desde un vermú en la terraza de La Fuerza hasta una cena en Ácido o una copa de vino en Lardito y Naranjo Bar. La selección también incluye a Chuí, ubicado en Villa Crespo, cerca del límite con Chacarita, y a Anchoíta.

Por qué Service95 puso la mirada en Chacarita

La elección de este barrio porteño por parte de la periodista no fue casual. Luego de recorrer la calles de Chacarita, lo describió como "un barrio en el que conviven casas bajas, comercios, restaurantes y propuestas culturales". También menciona la relación con Colegiales, su vecino, y el uso informal del nombre "Chacagiales" para referirse a la zona cercana al límite entre ambos.

Para explicar la escena gastronómica, el artículo recoge la mirada de la periodista Cecilia Boullosa y del cocinero Nicolás Tykocki, creador de Ácido. En diálogo con Service95, Tykocki destaca la combinación entre la tranquilidad barrial y las posibilidades culinarias de la zona.

Más allá de los restaurantes, el recorrido de la plataforma propone pasar por la librería y café Medio Pan y un Libro y menciona espacios como El Galpón de Guevara. La guía también incorpora lugares de barrios vecinos como Villa Crespo y el ya mencionado Colegiales.

La Fuerza: vermú y platos para compartir

Una de las paradas sugeridas es La Fuerza, la vermutería de avenida Dorrego 1409, en la esquina con Castillo. Service95 destaca su terraza como opción para tomar vermú y comer algo. La carta publicada por el bar incluye platos para compartir y cócteles elaborados con su propia línea de vermú.

Según el menú online consultado el 25 de noviembre de 2026, algunas opciones son:

Papas vermuteras: $18.000 .

Tortilla de papas: $26.000 .

Primavera Spritz, con vermú Primavera, espumante y soda: $13.500.

Lardito y Naranjo Bar: dos paradas para tomar vino

En Lardito, ubicado en avenida Jorge Newbery 3655, la propuesta combina platos para compartir con una selección de vinos. Service95 recomienda su patio; Wines of Argentina explica que los comensales pueden elegir las botellas en la cava con orientación del equipo.

Otra opción de la guía es Naranjo Bar, en Ángel Justiniano Carranza 1059. El lugar reúne vinos de distintas regiones y una cocina pensada para acompañarlos. La carta puede variar, por lo que conviene consultar los valores vigentes y la posibilidad de reservar antes de organizar la salida.

Para estos dos locales no se pudo confirmar una carta de precios actualizada en las fuentes públicas consultadas. Por eso, no se incluyen importes ni se estima cuánto cuesta una comida.

Ácido, Anchoíta y una opción vegetariana en Villa Crespo

Para cenar, la publicación de Service95 también menciona Ácido, el restaurante de Nicolás Tykocki en Charlone 999. Otra de las recomendaciones es Anchoíta, en Juan Ramírez de Velasco 1520. Su sitio informa que abre de martes a sábados, de 20 a 1, y que las reservas no se toman por teléfono ni por correo electrónico: deben gestionarse desde su web.

El recorrido se extiende hasta Chuí, en Loyola 1250, Villa Crespo, junto al viaducto ferroviario. Su propuesta es vegetariana, con platos de estación y preparaciones al fuego. En su sitio aparecen opciones como paté de hongos y focaccia de masa madre, aunque la carta puede cambiar.