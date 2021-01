¿Quico está más cerca de Cristina o de Macri?

Que Carlos Villagrán, conocido por su papel de Quico en El Chavo del 8, se presentará como candidato a la gobernación, o a la alcaldía de la capital, de Querétaro es un hecho ya confirmado. Pero fue Fabián Doman, durante una charla en Intratables, quien lo puso en el apuro de tener que responder si votaría por Cristina Fernández de Kirchner si viviera en Argentina.

La candidatura del mexicano la definirá el próximo 8 de febrero el mismo partido por el que se presenta. Los afiliados deberán optar entre si avalan que el actor compita para gobernador o para alcalde de la capital del estado en las elecciones de junio del 2021. De cualquiera manera, lo hará por el partido Querétaro Independiente, fundado en el 2017 por Concepción Herrera. Villagrán, de 77 años de edad, reparte su tiempo entre Querétaro, donde vive hace 30 años, y la ciudad de Houston, Estados Unidos.

En ese contexto, el humorista brindó una entrevista a Intratables para dar a conocer esta nueva faceta de su vida. Rápido de reflejos, el conductor Fabián Doman lo metió en el terreno de la política argentina y lo puso entre la espada y la pared con una pregunta bien directa: ¿Cristina o Macri?

El otrora actor supo usar su nueva cintura de político para esquivar, amablemente y no sin algo de humor, la consulta del conductor para no entrar en un terreno y una disputa que no lo beneficiarían: "Me reservo porque respeto mucho, muchísimo a los argentinos". Villagrán continuó: "Respeto su política (la de los argentinos). El no estar de acuerdo o sí estar de acuerdo es otra cosa".

A pesar de que Villagrán no contestó si votaría por CFK en caso de vivir en Argentina se puede hacer un análisis de sus intervenciones sobre política para saber, sin certezas claro, por quién sí lo haría. Para empezar, Concepción Herrera, fundadora del partido por el que se presentará el actor, fue funcionaria entre 1997 y el 2003 del gobierno estatal durante la administración de Ignacio Loyola, un político perteneciente al Partido Acción Nacional, que se encuentra más bien a la derecha conservadora.

Carlos Villagrán quiere incursionar en política

Durante la charla con Intratables, Villagrán aprovechó para criticar tanto a Maduro como al actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Cuando anunció su candidatura el actor afirmó que sus dos prioridades, en caso de resultar elegido, serían la lucha contra la inseguridad y disminuir la pobreza. Además, en el 2015 había tenido un acercamiento al Partido Encuentro Social, una agrupación de centro-derecha.

También, en diversas ocasiones, criticó a la clase política y consideró que está parado "del lado bueno, de la responsabilidad" para situarse enfrente de AMLO. Teniendo en cuenta esta información, se podría inferir que Quico no votaría por CFK sino que se inclinaría por una opción más cercana al macrismo.