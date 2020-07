En las últimas horas, se conoció el peligro de una famosa aplicación para teléfonos celulares. Es que la misma está implicada en el espionaje ilegal, tal y como descubrió el laboratorio de ciberseguridad ESET.

¿Cuál es la misma? Welcome Chat, un servicio de mensajería similar a WhatsApp y que se puede descargar desde fuera de Google Play. Debido a esto, se tiene que activar la función "permitir la instalación de aplicaciones desde fuentes desconocidas". Luego, se pedirá acceso para leer y enviar SMS, acceder a archivos, grabar audios, tener la ubicación de tu móvil y la lista de contactos.

Una vez que logró su cometido, Welcome Chat recibe comandos desde su servidor de mando. Allí envía toda la información que recopiló y es por este motivo que no debes tener esta aplicación en tu móvil. Más allá de vigilar tus mensajes, Welcome Chat también te roba fotografías almacenadas y grabaciones de llamadas.

Si bien Welcome Chat se pronuncia como una aplicación de chat segura y disponible en Google Play, en ESET aseguran que esto es falso. "No es solo una herramienta de espionaje, sino que también deja los datos obtenidos de las víctimas accesibles en Internet, por lo que no es segura", enfatizó Lukás Stefanko, investigador responsable del caso.

Se especula con que la aplicación haya sido creada con fines malignos. De hecho, comienzan a descartar versiones que hablan de una "troyanización". Por lo pronto, se ha descubierto que esta app pertenece a una cadena de 'malware' relacionada a una campaña de espionaje llamada BadPatch.

¿A quién se vincula con BadPatch? A Gaza Hackers, un grupo pro-palestino que encabezó varias amenazas. También se los conoce como Molerats. De este modo, se cree que esta jugada virtual es una nueva maniobra de estos individuos.