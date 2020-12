Cómo programar tus saludos de WhatsApp para Año Nuevo en Android y iOS

WhatsApp fue una pieza clave del 2020 para poder comunicarnos más fácil durante la pandemia de coronavirus. En Año Nuevo, la app será muy utilizada para recibir y enviar saludos a aquellas personas que no tenemos tan cerca. Sin embargo, a veces puede ser un problema hacerlo a medianoche y por eso existe una forma de programarlos.

Redes saturadas, mensajes que no se envían o no se reciben y estar pendiente del celular en medio del brindis son algunas de las molestias que te puede generar el enviar saludos por las Fiestas a la medianoche. Pero no se preocupen que existe una solución: es posible programar los mensajes con anterioridad y configurarlos para que salgan a esa hora.

¿Cómo programar mensajes en WhatsApp?

Para poder programar mensajes en WahtsApp se necesita descargar alguna de las herramientas que trabajan de forma complementaria con el servicio de mensajería más utilizado en el mundo. Estas nos agregan opciones que permiten, por ejemplo, nos permiten configurar mensajes con antelación. Esta vez te vamos a mostrar dos alternativas, una para Android y otra para iOS

Programar mensajes con Wasavi en Android

Wasavi es una aplicación que se encuentra disponible en la Play Store de Google para descargar. La aplicación ofrece una serie de ajustes que permiten anticipar el envío de un mensaje.

Para hacerlo se debe abrir la app y tocar el boton con el signo "+". Allí hay que elegir la opción de "Programar mensaje" y luego elegir un contacto o grupo al que se desea enviar el texto.

En el siguiente paso, es posible configurar opciones como "Calendario", para elegir una fecha y hora, y "Aplicación", donde elegiremos entre WhatsApp y WhatsApp Business. También es posible activar la opción de "Pregúntame antes de enviar" y adjuntar fotos desde la galería. Para concluir se debe tocar "Enviar".

Programar mensajes con Scheduled en iOS

Scheduled es una aplicación parecida a Wasavi, pero que además también sirve con otras redes sociales y está disponible para iOS. Para conseguirla se debe ingresar a la AppStore, descargarla, aceptar los permisos y presionar sobre la opción "Añadir nuevo".

Una vez dentro de la app, se debe seleccionar la plataforma donde se enviará el mensaje, luego escribir el texto, configurar el día y la hora en que se desea enviar el mismo y, por último, tocar sobre "Enviar automáticamente".

Sin embargo, esta aplicación tiene una particularidad importante. Si contamos con la versión gratuita, el sistema agendará nuestro mensaje y nos avisará cuando sea el momento de enviarlo, pero nosotros tendremos que enviarlo manualmente. En cambio, la versión premium de Scheduled tiene un valor de 4,50 dólares por mes y se encarga de enviar los textos por su cuenta.