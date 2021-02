Así podés abrir WhatsApp Web sin usar el código QR

Cómo abrir WhatsApp Web sin el código QR

Cuando hablamos de herramientas útiles es inevitable pensar en WhatsApp Web. Utilizar la aplicación en la computadora en lugar del celular resulta en muchas ocasiones de mayor comodidad. Pero, ¿es posible utilizar esa herramienta sin necesidad de introducir el código QR?

Una de las maneras de usar WhatsApp en la computadora es ingresando a la aplicación desde el teléfono y escanear el código QR que aparece en WhatsApp Web. Pero no es la única. Existe la posibilidad de usar la app desde otro dispositivo sin necesidad de recurrir a este camino.

Si no tenés a tu smartphone a la mano es necesario usar un emulador de Android. Con él, no tendrás que tener tu teléfono móvil cerca, esto porque la computadora es la que hará el papel de tu móvil. El emulador más popular para hacer esto es Bluestacks.

Lo primero que tenés que hacer es descargar e instalar Bluestacks en tu computadora. El siguiente paso será descargar la APK de WhatsApp e instalarlo. En ese momento te solicitarán un número de teléfono en el que puedas recibir un código de seguridad.

Finalmente, luego de confirmar ese código ya podrás disfrutar de WhatsApp en tu computadora sin necesidad de que tengas cerca a tu teléfono móvil o que lo tengas encendido.

WhatsApp eliminará las cuentas de estos usuarios

Whatsapp es la aplicación de mensajería más utilizada en el mundo. Cuenta con más de 2.500 millones de usuarios, aunque está muy alerta a lo que sucede con Telegram, que en los últimos meses sumó muchísimos clientes y ya superó los 500 millones. En las últimas horas, se conoció que las autoridades de la aplicación de color verde y blanco tomaron una drástica decisión de cara al futuro: eliminará las cuentas de muchísima gente.

De acuerdo a lo que anunció la empresa, todos aquellos usuarios que usen aplicaciones no oficiales como Whatsapp Plus, GB Whatsapp u otras afines, no tendrán la posibilidad de usar más el servicio. La única condición es que las desinstalen y utilicen tan sólo la original.

Según precisó la reconocida compañía estadounidense, que actualmente pertenece a Facebook, las aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y de ninguna manera cumplen con las condiciones de uso, ya que carecen de herramientas que puedan validar la seguridad. Por lo tanto, esto significa un peligro para los celulares y tablets de los usuarios.