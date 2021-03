Apple adelanta la fabricación del iPhone 13

El iPhone 13 comienza a tomar forma con la fabricación de los neuvos chips A15

Apple producirá a través de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) los chips para el iPhone 13 a partir de mayo, y ha ordenado a la empresa taiwanesa los nuevos chips de 4 nanómetros (nm) para finales de 2021, adelantando su producción desde 2022.

TSMC, la empresa de fundicion de semiconductores que trabaja con Apple desde 2011, ha adelantado la fabricación del chip de 4 nanómetros de la fecha prevista de 2022 a finales de este año por orden de la gigante estadounidense, Según la información ofrecida por fuentes de una planta de fabricación de microchips a Digitimes.

El medio también asegura que TSMC comenzará la producción del chip A15 en mayo y se alinearía con la salida del iPhone 13 en otoño. Este chip el proceso de 5nm, al igual que el anterior A14, pero Digitimes asevera que tendrá un proceso de fabricación "mejorado". 9to5Mac asegura que las mejoras de eficiencia y rendimiento del A15 respecto al modelo anterior vendrán dadas por cambios en su arquitectura motivadas por la experiencia de Apple en diseño de silicio.

El medio también destaca que este movimiento sigue la tendencia de mantener el tamaño de los chips durante dos años, como el de 7nm en los modelos A12 y A13 y el de 10nm en el A10X y el A11.

¿Cuándo sale iOS 15?

Apple ya trabaja en el iOS 15, la nueva versión del sistema operativo que comparten iPhone y iPod, y recientemente se conoció que algunos modelos de la marca ya no serán compatibles con la actualización. La futura versión del sistema operativo tiene aún muchas incógnitas, pero ya se conocen los primeros datos, como su fecha de salida y la lista de dispositivos que serán compatibles con los cambios.

Según las revelaciones realizadas por el sitio The Verifier el nuevo sistema operativo de Apple se lanzará de forma mundial el 15 de septiembre de 2021. De acuerdo con el medio israelí, ese mismo mes, la empresa lanzará una nueva línea de teléfonos.

iPhones compatibles con iOS 15:

The Verifier también informó qué modelos del popular teléfono de Apple no serán compatibles con la nueva versión y sólo recibirán actualizaciones de seguridad. Se trata de los dispositivos que utilizan el procesador A9, que ya no estará a la altura del sistema operativo.

De esa forma, los iPhone 6s, iPhone 6s Plus y iPhone SE ya no pasaran del iOS 14 y sólo recibirán actualizaciones de seguridad. Esto no significa que el celular quede obsoleto, sino que no podrá subirse a la nueva versión.

Lista de los iPhones compatibles con iOS15