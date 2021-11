WhatsApp Delta: qué es y por qué no hay que instalarla

Miles de usuarios comenzaron a descargar una aplicación llamada "WhatsApp Delta". De qué se trata, qué servicios ofrece y por qué los expertos recomiendan no utilizarla.

WhatsApp se encuentra en una etapa de plena transformación. La empresa perteneciente a Meta (ex Facebook), cuyo dueño es Mark Zuckerberg, tiene como objetivo lanzar nuevas funciones para tratar de atraer nuevos usuarios y también para diferenciarse de Telegram, empresa que cada vez tiene más poder en el mundo de la mensajería virtual. Sin embargo, lo cierto es que en los últimos días fue lanzada una app llamada "WhatsApp Delta", que no es de carácter oficial y es considerada "peligrosa".

WhatsApp Delta se trata de una aplicación de mensajería alternativa que cuenta con opciones sumamente novedosas y útiles para los usuarios. Por ejemplo, y entre otros puntos interesantes, se pueden programar mensajes y también editarlos, activar la función "no molestar", aplicar un contestador automático y también modificar los tipos y colores de fuentes.

Funciones de WhatsApp Delta: qué se puede hacer

Programación de mensajes y contestador automático.

Edición de mensajes.

Opción de "no molestar".

Emojis alternativos a los del formato oficial de WhatsApp.

La confirmación de lectura se da sólo cuando se responde el mensaje y no cuando se lee el mensaje.

Posibilidad de cambiar los tipos y colores de fuentes.

Permite compartir hasta 90 imágenes al mismo tiempo.

WhatsApp Delta, un servicio poco confiable para los usuarios.

Por qué WhatsApp Delta es peligroso y no hay que instalarlo

El peligro de descargar WhatsApp Delta es que la aplicación puede contar con fallas de seguridad, que generalmente ocasionan problemas en los dispositivos. Aun así, la amenaza mayor tiene que ver con que crecen las posibilidades de que los hackers puedan ingresar a la información de cada usuario, por lo que las autoridades de Meta (ex Facebook) recomiendan no utilizarlas. Lo mismo ocurre con WhatsApp Plus y GB WhatsApp, entre otras. "Estas aplicaciones no oficiales son realizadas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio", indicaron desde la empresa WhatsApp.

