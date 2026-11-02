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Se casaron Lali y Pedro Rosemblat: las primeras fotos que compartió la cantante tras la fiesta

La cantante y el conductor publicaron las primeras imágenes después de dar el sí. En las fotos se los ve con la libreta de matrimonio, en el brindis y momentos divertidos de su casamiento.

01 de noviembre, 2026 | 21.06
Casamiento Lali y Pedro Rosemblat.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casaron el pasado 31 de octubre con una ceremonia íntima en una antigua casona de San Telmo y ya compartieron las primeras fotos de la boda con un tierno posteo en redes sociales.

"¡Fuimos inmensamente felices! Gracias a quienes celebraron con nosotros", manifestaron en una publicación compartida por ambos y musicalizada con una canción de Charly García. Lali y Pedro decidieron compartir las fotos y agradecerles a las fanáticas de la artista y seguidores que enviaron su cariño: "Compartimos estas fotos y nuestro cariño con quienes se alegran y nos mandan amor a la distancia. Aguante el amor", manifestaron.

El posteo cuenta con varias fotos divertidas de la pareja en la previa y durante el casamiento. Pedro lució un traje beige claro, zapatos marrones y una camisa blanca sin corbata para aportar un tono fresco al look. Mientras que la novia eligió un vestido de líneas clásicas y color off white (blanco roto), pelo semirocogido y un velo de encaje, en un look elegante y sofisticado. 

La cantante ya lo había adelantado una entrevista durante los Premios Billboard donde había señalado: "A veces me dicen: ‘Vas a entrar con un vestido larguísimo, con una cola de no sé cuántos metros’. No, nada de eso va a pasar. Es muy tranqui y es muy para nuestra familia, para celebrar este amor”.

Además, entre los momentos que decidió compartir la pareja, se puede ver el clásico brindis y el tradicional momento en el que cortaron la torta de nueve pisos, una creación del pastelero Damián Betular, quien logró que no se filtraran imágenes antes de que los protagonistas decidieran compartirlo.



MÁS INFO

¿Quién casó a Lali y Pedro Rosemblat?

El casamiento de Lali y Pedro estuvo oficiado por Martín Rechimuzzi, amigo de la pareja y quien los presentó en Halloween del 2023. El comediante reveló que había sido el encargado de casarlos y expresó su emoción: "Me tocó la honra de casarlos. Los amo para siempre”, sostuvo en sus redes. A lo que la cantante respondió: "Te amamos”.

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